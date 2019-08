Previo a reunirse con los dirigentes de la CGT, el secretario general de la central obrera Héctor Daer se refirió a los resultados de las PASO y señaló que pese a la derrota de Juntos por el Cambio y a la impactante suba del dólar, Mauricio Macri debe "gobernar hasta el 10 de diciembre".

Daer habló con la prensa antes de reunirse "con los compañeros de la CGT para analizar la situación política y social del país", según anunció en su cuenta oficial de Twitter. En sus declaraciones, manifestó sus sensaciones al escuchar el discurso del presidente tras hablar luego de la derrota de las PASO.

"Noté al presidente fuera de la realidad. Aún no tomó lectura de lo que pasó el domingo. Macri cree que hizo todo bien y que nadie lo comprende. Sin embargo, está yendo en contra mano. Solo espero que no choque el país. No tiene que perjudicar a la población más de lo que ya la ha perjudicado", expresó.

En cuanto a la suba del dólar, expresó: "El que posiciona el lugar en el que está la moneda extranjera es el Gobierno. Hay que pedirles que no rifen las reservas porque es el único patrimonio seguro que tiene Argentina".

Al concluir, manifestó: "Macri tiene la responsabilidad absoluta e institucional y debe gobernar hasta el 10 de diciembre. Hasta entonces, deberá evitar que el país desbarranque. Tiene todos los instrumentos del Estado para hacerlo".