Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

A pesar de la crisis reinante en nuestro país, los trabajadores metalúrgicos pudieron festejar su día ayer y su secretario general, Antonio Caló, dio un pantallazo de la situación que están viviendo en el sector, además de abordar la actualidad nacional y el paro que se viene a fines de este mes.

Los festejos por el Día del Metalúrgico (en homenaje al natalicio de Fray Luis Beltrán, fabricante de la artillería del Ejército de los Andes) tuvieron lugar en el predio tigrense del Parque de la Costa, donde Caló le comentó a Crónica que "es un día hermoso en el cual los chicos pueden disfrutar al aire libre junto a su familia de este lugar, además de que el clima nos acompañó bastante. Hemos comprado 10.000 entradas y lo festejamos por los chicos, porque la crisis es grave".

"Nos costó mucho hacer este evento tan importante, porque es plata de los afiliados y esperamos que esta crisis pase pronto para poder festejar el año que viene el Día del Metalúrgico como lo hacemos hoy", continuó.

Consultado sobre como se encuentra el sector, el líder de la UOM explicó que "está complicado y va a venir más difícil" y que aún no pueden "contabilizar la cantidad de compañeros suspendidos o despedidos que se vienen".

"Este año tuvimos 5.000 despidos y 10.000 suspendidos y es difícil que esa gente vuelva a trabajar. En las reuniones que venimos teniendo con los empresarios metalúrgicos que hablan con nosotros, ellos están asustados y no sólo por las pymes, sino también por las empresas grandes. Están preocupados con esta situación que vive el país, que no la esperaba nadie y fue una sorpresa", analizó Caló, antes de comentar qué hubiese respondido si le preguntaban dos meses atrás por la situación que veía venir: "Iba a decir que estaría difícil, pero no esto, es terrible es un cachetazo. Ni el Presidente ni los funcionarios ni el pueblo entiende, estamos groggy y costará salir de esto".

Un duro panorama

Por otra parte, el secretario general de la UOM se refirió a la actualidad del país y a las situaciones que no se pudieron controlar. "Con todo respeto al Presidente, que decía que iban a llover dólares, no fue así y lo cierto es que en un mes y medio se fugaron 20.000 millones de dólares, una plata que ahora hay que pedir al Fondo para que reemplace lo pedido antes", criticó.

El último tema que tocó Caló durante el festejo del Día del Metalúrgico fue su relación con la central obrera y a lo que se avecina. "Estoy participando con los compañeros, fuimos a la reunión de los gobernadores y creo que la CGT es una sigla importante e histórica. La UOM siempre va a estar dentro de la CGT, porque siempre participó con ellos y planteamos siempre lo que siente y piensa", sostuvo.

Y, para cerrar dijo: "Los felicito a los muchachos que llamaron al paro (del 25 de este mes) porque la gente lo pedía y la casualidad es que es el día que se cumple aniversario por muerte de (José) Rucci, uno de los mejores secretarios generales que tuvo la CGT".