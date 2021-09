A menos de tres días para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO), la primera etapa de las elecciones 2021, la mayoría de los precandidatos cerraron sus campañas con la esperanza de llegar a los comicios de noviembre.

Pero hay cuestiones que superan a los spot o promesas electorales. Por eso la astróloga Jimena La Torre visitó Crónica HD y reveló cuál será futuro de la Argentina, según la astrología. ¿Se puede saber quién ganará las elecciones mediante este método alternativo?

"Quizás no voy a decir quién gana, sí te voy a decir quién está mejor aspectado. Por ejemplo, hay cosas re importante que tenemos marcadas. Hay una carta natal del 9 de julio de 1816 que no llevó a donde estamos hoy, que no es una buena carta natal", explicó La Torre.

"Tenemos el parte de la fortuna y del infortunio en el mismo lugar, y el vertex, que vendría a ser la puerta del destino. Tenemos el sol en cáncer y la luna en capricornio, que es como tener los planetas en los peores lugares", precisó.

"También tenemos otra carta natal, la del 25 de Mayo de 1810. Esa carta natal es sol en geminis y luna en el signo de piscis. Presidentes de piscis tuvimos un montón, sólo en democracia Nestor Kirchner, Raúl Alfonsin, Cristina Kirchner", indicó la astróloga.

¿Qué dicen las cartas de los precandidatos de las PASO 2021?

Victoria Tolosa Paz: "El arcano personas es el sacerdocio, coincide con el número del año, y se ve en ella un cierto poder de guía hasta un esta cuestión espiritual. Cuándo sale esta carta habla mucho de la familia y de la paternidad, claramente ella habló de su papá. Evidentemente eso tiene que ver con las llaves. Justamente la carta del sacerdocio es acepto todo".

"Si tomamos la carta natal del 9 de julio, tiene cierto beneficio".

Diego Santilli: "La carta de da un 6, una carta que tiene que ver más con el amor que con otra cosa. Tiene que ver con que el tiene que encontrar quien lo ame, quien lo respete, quien lo acompañe. No es algo sentimental, para la política no es la mejor carta".

"Este número es el número que corresponde al año 2022. Al final de la elección el parte de la fortuna pasa por aries y tiene un final positivo".

Facundo Manes: "Me sorprendió mucho Manes por la carta natal de él especialmente. Primero, es de capricornio, un signo que acompaña siempre a todo lo que es hacer las cosas Bien. Segundo, porque cuando le reduzco la fecha me da esta carta número 1".

"Esta carta es la que el dí en este libro 2021 a capricornio. Me salió muy lindo, y el aparte el la fortuna arranca en sagitario, pasa por capricornio, su signo, pasa por acuario, él tiene mercurio en acuario. Tiene un mercurio que me gusta mucho para la nueva carta natal de la Argentina".

