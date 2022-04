El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, y que involucran a quien se desempeñó como vicecanciller argentino durante el Gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori.



La medida fue ordenada con el objeto de determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan" durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri, indicó la Cancillería en un comunicado.

La versión publicada por el medio Declassified UK señala que durante el gobierno de Mauricio Macri, Foradori firmó el acuerdo por las Islas Malvinas con su par británico, Alan Duncan, "tan borracho" que no recordaba detalles de la reunión.

"A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban". Así relató Duncan, ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la secuencia en la que mantuvo una reunión con su par Foradori, en la embajada británica en Buenos Aires.

De ese encuentro, en 2016, surgió el acuerdo entre ambos países en el que se aprobó el ingreso de vuelos desde el continente argentino a las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833.

La versión de los medios británicos sobre Carlos Foradori

Las revelaciones hechas por el portal de noticias británico surgieron de las memorias publicadas por el mismo Duncan, en las que relató cómo fue su estadía en Argentina durante dos meses, cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores de su país.

En el relato, el ex funcionario británico contó que al llegar a Buenos Aires estuvo en la bodega de la embajada del Reino Unido reunido con Foradori, y que estaba "tan borracho" que olvidó lo que había acordado cuando se despertó a la mañana siguiente.

Foradori, en tanto, desmintió a Declasiffied que haya estado ebrio al momento de firmar el acuerdo crucial para ambos países, sobre un asunto tan sensible como Malvinas.

.

Las recientemente publicadas memorias de Alan Duncan tienen como uno de sus puntos centrales el relato del diplomático sobre el acuerdo "histórico" entre Gran Bretaña y Argentina en ese entonces.

En el libro, titulado "In the Thick of It" ("En el medio de eso"), el funcionario británico señala que el 12 de setiembre de 2016 se reunió con el "excelente" nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent. Detalló pues que bajo la residencia de la embajada "hay una fabulosa bodega con las paredes forradas de botellas de (vino) Merlot".

Por lo tanto, "el escenario era bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores", relató en sus memorias.