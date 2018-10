La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo este jueves que "son una vergüenza para la República y la división de poderes" las afirmaciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien había dicho que "nunca puede ser bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención".

A la vez, Carrió advirtió que las declaraciones del funcionario nacional sobre la situación judicial de la senadora de Unidad Ciudadana son posible material para un "juicio político".



Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político. https://t.co/mCvgtogsBO — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de octubre de 2018

El eje del conflicto fueron los comentarios de Garavano en una entrevista para AM530, donde fue consultado por el desafuero y la detención de Cristina Kirchner.



Explicó que a su entender no era bueno que un ex presidente esté preso "por el hecho en sí, y porque uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue o vaya a entorpecer el accionar de la Justicia".



"A priori no parece bueno el desafuero y la detención, siendo que se pueden dar explicaciones en el marco de un juicio oral", sostuvo, y agregó: "pero lo tendrá que resolver la justicia y el Senado".



Para el Ministro de Justicia, la prisión preventiva es "una medida excepcional que hay que usar restrictivamente". Además, recordó: "por eso mandamos al Senado un proyecto que establece pautas objetivas para la prisión preventiva, para que no haya tanta arbitrariedad".

El enfrentamiento de Carrió y Garavano suma un nuevo capítulo, a quien hace un tiempo catalogó de "poste". El conflicto más duro entre ambos fue por el accionar del abogado y consultor en Reforma Judicial argentino durante el encubrimiento al ataque a la AMIA.