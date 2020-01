En medio de la polémica por el pedido de la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para realizar otra pericia de Gendarmería sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, la antecesora en esa cargo, Patricia Bullrich, anunció que denunciará a uno de los abogados de la causa.

Bullrich, que presidirá al PRO, anunció en declaraciones mediáticas que se presentará en la justicia contra Alejandro Rúa, quien defendió a Héctor Timerman de la acusación impulsada por el juez federal Claudio Bonadio sobre la base de la denuncia de Nisman. El abogado, especialmente crítico del trato que el juez tuvo para con el ex canciller de Cristina Kirchner -retrasaron el permiso para salir del país, lo que imposibilitó que pudiera tratarse el cáncer por el que finalmente murió-, había afirmado recientemente que la ex ministra Bullrich "mandó" a la Gendarmería Nacional "para que digan" que la muerte de Nisman fue asesinato y que "no fue un suicidio".

La ex ministra de seguridad confirmó en Radio Mitre Córdoba que realizará una querella a Alejandro Rúa, quien había declarado: “Bullrich mandó a esa fuerza para que digan que no fue un suicidio”. https://t.co/7MsMgYGZLB — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) January 6, 2020

"Yo, personalmente, le voy a hacer una querella", dijo la ex ministra de Seguridad del macrismo, al sostener que se está acusando sobre la base de una "información absolutamente falsa y mentirosa". En declaraciones a radio Mitre de Córdoba, la ex diputada nacional también aseguró que no conoce la pericia realizada por Gendarmería y que nunca estuvo en el lugar donde se realizó, por lo tanto, "el poder político no tuvo ninguna injerencia" en la causa por el fallecimiento del fiscal en enero de 2015.

En los últimos días, Bullrich se mostró abiertamente crítica de la gestión de su sucesora en el cargo, quien pidió una investigación interna sobre el informe que la Gendarmería realizó de la muerte del fiscal, que a su vez contradice abiertamente a la realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia, quienes habitualmente hacen las autopsias judiciales.