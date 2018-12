El socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, salió en libertad esta tarde en libertad bajo fianza y con una tobillera electrónica, según informaron desde su entorno.



Nuñez Carmona dejó el penal de Ezeiza y esperará en libertad la revisión de su condena a 5 años y 6 meses de prisión por el caso Ciccone, fallo que fue apelado por su abogado defensor, Matías Molinero, ante la Cámara Federal de Casación Penal.



El socio y amigo de Boudou deberá presentarse cada 15 días ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que le concedió la excarcelación; no podrá salir del país y llevará puesta una tobillera electrónica con GPS para controlar que no se aleje a más de 100 kilómetros de su domicilio.



Las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, que decidieron la excarcelación de Núñez Carmona, sostuvieron que en su conducta “no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige", por lo que determinaron que corresponde salir en libertad.



Nuñez Carmona recibió el pasado el fallo favorable, en el mismo día que fue liberado el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, quien fue condenado por el Caso Ciccone: en ambos casos los fallos no están firmes.



Nuñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el mismo juicio oral que se le siguió a Boudou.



Había quedado detenido apenas se leyó el veredicto en su contra, hace cuatro meses, por orden del Tribunal Oral pese a que la condena no está firme porque fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.



En el momento de su detención, el tribunal que lo juzgó había determinado que su libertad podía poner en riesgo el desarrollo del caso Ciccone II, situación que habría cambiado a partir del dictado de los procesamientos sin prisión preventiva por parte del juez Ariel Lijo en ese caso.



El ex vicepresidente fue acusado de quedarse con la imprenta con capacidad para imprimir billetes a través de testaferros y fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión a través de un fallo que no está firme porque fue apelado por su defensa ante la Cámara de Casación penal.