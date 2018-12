La utilización de la tobillera electrónica, que le será colocada a Amado Boudou cuando sea excarcelado para cumplir arresto domiciliario por la causa Ciccone, consiste en un mecanismo que permite supervisar ubicación y desplazamiento de las personas procesadas y/o condenadas, explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.



Ayer el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente, quien deberá usar la tobillera electrónica (también llamada pulsera electrónica de monitoreo), tras haber sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, fallo apelado que aún no está firme.



En tanto, el mecanismo que utilizará en su arresto domiciliario será controlado -como sucede en todos los casos de aplicación de la tobillera- por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve), dependiente de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la comunidad académica.



Asimismo, la Dapvbe tiene como responsabilidad primaria, promover el acceso a los derechos de las personas que cumplen este tipo de arresto, brindando acompañamiento psicosocial a través de un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales.



El equipo se encarga de contribuir a la progresividad de la pena mediante el desarrollo de capacidades personales, el fomento de la interacción social y la reinserción en la comunidad.

Este régimen se aplica en personas adultas, condenadas o procesadas por la justicia penal nacional, federal o provincial, y en condiciones de acceder al arresto domiciliario, constituyendo una herramienta de auxilio para el Poder Judicial.

El sistema de monitoreo de presos con tobilleras electrónicas calificó favorablemente con las normas ISO 9001:2015 en certificación de gestión de calidad, auditado por expertos de IRAM.



Se trata de un aparato fijo, ajustado al tobillo del detenido, que permite la comunicación permanente con el Centro de Monitoreo.



El aparato, que tiene una vida útil de unos dos años -la unidad fija de la batería dura 18 meses-, es de plástico sumergible y resistente al agua, es liviano e hipoalergénico, sin presentar interferencias en cuestiones de salud.



Consta de dos versiones: una unidad de monitoreo residencial y el centro donde se recibe la información, que está conectado a través de la red telefónica fija o de un celular, siempre que exista buena señal.



En los últimos tiempos se introdujo al sistema la unidad de Rastreo Satelital, que permite monitorear al preso fuera del domicilio por razones de salud, trabajo o estudio. El GPS establece su posición en tiempo real.



En el centro de monitoreo hay personal las 24 horas. Cuando se activa un alarma, avisan al 911 y al juez de la causa del imputado.



Según el protocolo, existen 10 señales de alerta: 1- salió en horario no permitido (puede ser por trabajo o estudio), 2- falta mensaje de supervisión (la central de la vivienda tiene un chip que manda señales periódicas y automáticas a la central), 3- falta de energía (la batería dura 48 horas), 4- apertura o corte de pulsera, 5- no detección de cuerpo, 6- caja del aparato inclinada (cuando es movido el aparato instalado en una vivienda), 7- batería de pulsera baja, 8- detección de una pulsera adicional, 9- no regresó y 10- regresó tarde.