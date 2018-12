El socio y amigo de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, detenido en el penal de Ezeiza, y el ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, con prisión domiciliaria, pidieron ser excarcelados al Tribunal Oral Federal 4, que el último martes ordenó liberar bajo fianza al ex vicepresidente de la Nación, informaron fuentes judiciales.



Por otra parte, la defensa de Boudou depositará este miércoles la fianza de un millón de pesos que le fijó el Tribunal, y el ex ministro de Economía kirchnerista saldría por la tarde de la cárcel de Ezeiza, según explicaron fuentes del caso.



Núñez Carmona fue condenado a 5 años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el mismo juicio oral que se le siguió a Boudou.



Ambos quedaron presos apenas se leyó el veredicto, hace cuatro meses, por orden del Tribunal Oral pese a que la condena no está firme porque fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.



La defensa de Núñez Carmona solicitó ahora la excarcelación con los mismos argumentos que usaron los abogados de Boudou, Alejandro Rua y Graciana Peñafort, quienes lograron la excarcelación del ex vicepresidente con un millón de pesos de caución y uso de tobillera electrónica.



Nicolás Ciccone, por su parte, fue condenado a 4 años y seis meses de cárcel, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad, y ahora también reclamó ser excarcelado.



Ambos pedidos serán derivados al fiscal Marcelo Colombo, quien el martes accedió a conceder el beneficio a Boudou, y luego resolverá el Tribunal.