Escapando del escándalo que lo puso en el ojo de la tormenta, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó sus vacaciones en Punta del Este. Pese a eso, la Justicia empieza a investigar la polémica designación de la ex casera de su quinta, Sandra Heredia, en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), durante la intervención del gobierno al gremio.



Carlos Broitman, abogado de Omar Caballo Suárez, el polémico dirigente que está preso por extorsión y decenas de irregularidades en el manejo de fondos del SOMU, confirmó que fue citado por el juez Rodolfo Canicoba Corral para ver si ratifica la denuncia penal presentada el miércoles contra el ministro de Trabajo por las declaraciones de Heredia, quien aseguró que cuando pidió un aumento salarial la designaron en la filial San Fernando del sindicato. "Yo trabajaba en el SOMU, pero si me necesitaban en la quinta salía volando para allá", contó Heredia a Crónica TV.



La presentación judicial se realizará el 24 de este mes, y se estima que una de las primeras medidas del magistrado será convocar a declaración indagatoria a Heredia.



Además, la casera de la quinta de Boulogne donde toda la familia Triaca realizaba actividades agregó luego que otros empleados del lugar, como el jardinero, también recibieron como "premio" puestos en el gremio intervenido.



Para colmo, Heredia también contó que el abogado familiar (Sergio Borsalino, que tiene un cargo en el Ministerio de Trabajo) le dijo al momento de despedirla: "Quedate tranquila. Hay muchos sindicatos intervenidos y te vamos a ubicar en alguno".



"La intervención fue brutal. A Suárez no le reconocieron ningún derecho, y ahora vemos que el gobierno hizo desastres administrativos. Heredia era la delegada del SOMU, y ella misma dijo que si la necesitaban para alguna tarea doméstica en la quinta del ministro, dejaba todo y se iba", dijo Broitman.



"A Triaca lo mandaron de vacaciones para que se calle, porque cuando habló confirmó que le dio el cargo a su casera porque le tenía confianza. La falta de transparencia es enorme", agregó el abogado que denunció al ministro y pidió que se investiguen unas 250 designaciones en el SOMU.



Se mueve el Congreso



Tras la lluvia de críticas que recibió el oficialismo desde todos los sectores políticos, el kirchnerismo reclamó la presencia del ministro de Trabajo en la Cámara de Diputados para responder por los insultos y las irregularidades que salieron a la luz tras el bochornoso despido deHeredia.



En su única declaración del caso, Triaca reconoció haberla designado pero no explicó cómo fue el proceso ni se refirió a las otras designaciones denunciadas.