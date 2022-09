El juicio oral en la Causa Vialidad se reanudará este lunes con el alegato final de la defensa de Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, luego de que el viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciara a la fiscalía por "prevaricato".



El debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 arrancará con la exposición del ex funcionario de la cartera de Planificación Federal y el martes, en tanto, será el turno del ex secretario de Obras Públicas, José López.

Para el cierre de la semana, el viernes, se prevé que comience a alegar la defensa del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena a 12 años de prisión. El alegato de Báez se extenderá por tres jornadas, según anticipó al Tribunal su abogado Juan Villanueva.

En cuando a Carlos Kirchner, en el alegato su defensa responderá el, ya que Luciani y Mola consideraron queEn cuanto as como supuesto autor de "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y administración fraudulenta agravada".El ex funcionarioen el que fue sorprendido intentando esconder en un convento unos 9 millones de dólares y

En la Causa Vialidad, la fiscalía le pidió la misma pena -diez años de prisión- que al ex ministro de Planificación Federal,Luciani y Mola también solicitaron diez años de cárcel para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Luego de López será el turno de Báez, quienpor esta última causa.

La presentación de Cristina Kirchner

La vicepresidenta expuso el viernes por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron "prevaricato", por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.



"La acusación de los fiscales viola la Constitución" porque "un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita", remarcó Cristina Kirchner en su exposición, al asumir su propia defensa por ser abogada.

Cristina Kirchner realizó este viernes su alegato en el marco de la Causa Vialidad.



"A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo", enfatizó la titular del Senado.

Desde el inicio de los alegatos de las defensas, también reclamaron absoluciones los abogados de De Vido y de otros acusados como Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad provincial y nacional que trabajaban en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

Ante los jueces, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.En el juicio que se inició hace más de tres añosy, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.Luego se fijará un cronograma para últimas palabras de los acusados y, finalmente, la