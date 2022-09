Este domingo, a través de la pantalla de Crónica HD, el conductor y periodista Tomás Méndez respondió en vivo a quienes lo vincularon con el atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Han querido decir que yo participé del ataque a la Vicepresidenta de la Nación, es decir, que soy un 'periodista mafioso'. Ahora, si es mafioso: ¿Se puede ser mafioso y boludo al mismo tiempo? ¿Para qué el periodista sacaría a la persona que va a mandar a gatillar a la Vicepresidenta en cámara?", planteó el presentador en el comienzo de su editorial.

El motivo de la alocución de Méndez tiene como disparador el enorme caudal de rumores que se suscitaron en rededor de su persona luego de que se conociera que Brenda Uliarte —pareja de Fernando Sabag Montiel, el tirador, y miembro de "La Banda de los Copitos"— había intercambiado mensaje con él.

Luego, citó a un supuesto periodista, de nombre Ricardo Benedetti. A través de un tuit, este hombre comenzó a difundir información falsa sobre el conductor de Crónica. Por este motivo, Méndez compartió datos del perfil de su agresor.

"Mirá lo que me hicieron, me siguieron. ¿Te das cuenta lo que logran? Están buscando una muerte".

"Mirá quién le paga a Benedetti: el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; después pasó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, luego al Gobierno "Porteño", posteriormente, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires", contó, entre otras tantas funciones en las que no ahondó, en Crónica HD.

Pero las acusaciones no se detuvieron en esa instancia: "Mirá lo que me hicieron, me siguieron. ¿Te das cuenta lo que logran? Están buscando una muerte", expresó al mismo tiempo que mostró imágenes de cómo lo seguían en la calle y compartían fotos de su intimidad en redes sociales.

"Todo el mundo tiene mi teléfono, pero en los medios dijeron que yo me autodenuncié. El problema es que te mientan y te confunden", soltó furibundo el conductor luego de mostrar un sinfín de pruebas de cómo lo sindicaban como partícipe necesario del ataque a Cristina.