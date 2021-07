La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió a las medidas para demorar la llegada de la variante Delta al país. “Sabíamos que era inevitable el ingreso. Las cinco semanas ganadas con las medidas que implementó el Gobierno Nacional, permitieron avanzar en la aplicación de más de 12 millones de vacunas. Hoy gracias a esa decisión estamos mejor parados”, dijo.

Los controles de aislamiento son responsabilidad de la provincias y sólo tres de ellas implementaron hoteles para su cumplimiento. A pesar de esto, Migraciones decidió reforzarlos con constataciones de domicilios presenciales.

“Nos criticaron, y mucho, por hacer los controles; pero hoy gracias a eso el incumplimiento bajó de un 40% al 10%. Lo ideal hubiera sido que todas las provincias fijasen cuarentena obligatoria en hoteles. Las decisiones pueden ser antipáticas para los afectados, pero hoy vemos cómo una persona que incumple pone en riesgo a todos los argentinos y en un marco tan excepcional como es la pandemia no se pueden tomar decisiones mirando encuestas”, afirmó Carignano.

.

Ante los reclamos persistentes de algunos sectores por las medidas, la funcionaria remarcó: “Lo que no se termina de entender, es que el problema no son las medidas que tomamos, el problema es la pandemia. Todas las decisiones que se toman en el mundo tienen consecuencias, no son simpáticas, pero no podemos perder el foco: salvar vidas”.

Cabe destacar que todos los casos de la variante Delta detectados corresponden a viajeros o a contactos estrechos con las personas que ingresaron al país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. “El 64% de los casos Delta confirmados manifestaron síntomas durante la cuarentena, por eso es tan importante”, concluyó la titular de Migraciones.