La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que se está analizando la posibilidad de eximir del aislamiento obligatorio a los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus que tengan el esquema completo de vacunación, sobre todo de personal estratégico.



“Estamos analizando permanentemente si es necesario, y si es posible, seguir disminuyendo el aislamiento en el personal estratégico, siempre mirando la seguridad y evidencia que genera esta medida”, dijo la funcionaria nacional a la señal de noticias TN.



"Es algo que se está analizando. Pero quiero remarcar que no es porque lo haya pedido un sector económico, sino que esa es la mirada y es a lo que se tiende actualmente. En España hasta están considerando tomarlo como una gripe común", agregó Vizzotti.

"Es un momento bisagra por varios motivos, es un cambio de paradigma muy grande para la población porque después de haber venido con una mecánica de cuidado hasta la variante Delta, cambiarla genera todo un desafío. De acá a cuatro semanas podemos tener un escenario totalmente distinto", añadió la funcionaria nacional, en el contexto del aumento de casos por la circulación de la variante Ómicron en el país.



Respecto de los autotest que acaba de autorizar la Anmat, la ministra dijo que en breve se emitirá una resolución ministerial con los tres roles de esa prueba: el individual, que se compra en la farmacia, que a través de una aplicación que se vincula con el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) tendrá que reportar el resultado, o que no lo utilizó.



Por otro lado, está la industria, que lo va a utilizar para sus empleados, para testear y también reportar los casos positivos y negativos, y el de las jurisdicciones, que podrán adquirirlo para los empleados públicos.

Respecto del actual aumento de casos positivos, Vizzotti dijo que " es imposible prever cuándo bajará porque depende no sólo del virus sino también del comportamiento social, de los cuidados y de la vacunación".



"Emergió una nueva variante y cambió la situación de la pandemia no sólo en la Argentina, sino en el mundo. Este momento exponencial del número de casos en nuestro país se debe a que a toda la planificación de las actividades se suma la emergencia de una variante que es extremadamente transmisible y entre leve y moderada que tienen las variantes anteriores", expresó.



"Gracias al avance de vacunación -tenemos el 85% de las personas con una dosis y 73 con dos dosis- este aumento no se traduce en hospitalizaciones y muertes que es el objetivo que teníamos desde agosto", añadió.

Sobre los refuerzos de vacunación, señaló que "estamos acelerando, teniendo en cuenta el turismo y que las personas no van a estar en su lugar de residencia cuando cumplan los cuatro meses, que en todas las provincias se aplique el refuerzo independientemente que la persona no tenga domicilio” en ese distrito.



"Hay 5 millones de personas que cumplen con ese período en enero y otro tanto en febrero. Si tenemos más de cuatro millones con refuerzo y 2,7 millones con adicional y calculamos 10 millones durante enero y febrero, para marzo vamos a estar con una protección importante avanzando también en completar esquemas en niños, niñas y adolescentes, y en los adultos jóvenes que se retrasaron con la segunda dosis", precisó.