El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negó este martes que la Provincia “guarde o demore la distribución de las vacunas” contra el coronavirus y remarcó la complejidad del operativo de llegar con las dosis, en un territorio con 135 municipios, algunos "con calles de tierra y problemas de conectividad".

“Tenemos stock cero de vacunas, no hay ninguna vacuna que esté esperando para ser aplicada", aseguró el mandatario provincial al encabezar una conferencia de prensa por la situación epidemiológica en la Casa de Gobierno bonaerense, en la ciudad de La Plata, junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Kicillof sostuvo que no existe la posibilidad de que se "guarde o demore la distribución de vacunas", al rechazar la denuncia pública del infectólogo Eduardo López, integrante del comité de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández sobre la pandemia. “Hay unas cinco millones de dosis guardadas, es una barbaridad”, había dicho el profesional.

"El día que se reciben vacunas, hay vacunas sin aplicar y hoy tenemos un millón de turnos asignados", aseguró el gobernador, tras recordar que hay un programa "muy importante que es el de la vacuna libre, que significa que cualquier bonaerense puede acercarse en cualquier vacunatorio y con el documento se vacuna, ya que hay vacunas para atender la demanda espontánea".

Kicillof, en esa línea, rechazó una supuesta demora en la distribución de vacunas en territorio bonaerense. "No es necesario aclarar que 200 kilómetros (por la Ciudad de Buenos Aires) no es lo mismo que 307 mil kilómetros cuadrados, que 135 municipios no son lo mismo que un solo municipio. No es lo mismo vacunar donde hay calles de tierra, problemas de conectividad, pero como no se ha comprendido, solo voy a marcar que recibimos 17 millones de vacunas y que hemos aplicado 15 millones", contrastó el mandatario provincial.

Y finalizó: "Hay una peculiaridad para el caso de Ciudad de Buenos Aires y es que el Monitor de Vacunación, que es donde se expresa la cantidad de dosis distribuidas a cada jurisdicción y cantidad de vacunas aplicadas, hay algo llamativo: la provincia tiene esos números, recibimos 17 millones y hay aplicadas 15 millones, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay un asterisco al lado, por eso las estadísticas que publican en los diarios están mal, yo llamaría a que se informen o pregunten".