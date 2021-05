El proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal enfrenta por estas horas al Gobierno nacional y legisladores oficialistas con dirigentes de la oposicón política, especialmente integrantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, en especial porque del avance de esa iniciativa dependerá de si el actual Procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, sigue en el cargo o es remplazado por el actual juez federal Daniel Rafecas u otra persona que vote el Senado como procurador general.

El 27 de noviembre de 2020, el proyecto recibió media sanción de la Cámara alta. Entre sus contenidos, modifica el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación -a cargo del Ministerio Público- y lo limita a un período de cinco años, renovable por otro de la misma extensión. También impulsa que la elección del Procurador sea por mayoría absoluta del Senado, en vez de la forma en la que se elige actualmente, que es mediante los dos tercios de los presentes.

Está previsto que la iniciativa sea tratada mañana en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, para que el pleno de la cámara de Diputados pueda debatirlo en la sesión de la próxima semana.

Fernández: "Lo mejor que podrían hacer es acompañar"

Anoche, el presidente Alberto Fernández se refirió a los referentes de Juntos por el Cambio al señalar: "No sé si son conscientes de que, después del daño que hicieron, lo mejor que podrían hacer es acompañar a salir del problema de Argentina" y no oponerse a la reforma del Ministerio Público Fiscal.



En declaraciones al canal C5N, Fernández recordó que "hoy no tenemos procurador general porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora, hicieron lo necesario para que renuncie y la amenazaron de mil modos", en referencia a Alejandra Gils Carbó, quien dejó ese cargo en 2017 y entonces fue remplazada por Casal, en un interinato que ya superó los tres años.

"Lo mejor que podrían hacer, después de tanta desvergüenza, es ayudar, es lo que yo más les pido después de que nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas y éticas que lo recibimos", dijo el mandatario, y añadió que durante el gobierno de"por primera vez en la historia el poder del Ejecutivo se movilizó para detener a opositores o desplazar funcionarios judiciales de cargos claves, como era un procurador, para instaurar un sistema que ellos entendían que les servía".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, aseguró que el proyecto busca dar institucionalidad "a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial", como es el Procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición "participe del debate".



"Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie", dijo Pérez Araujo en declaraciones a El Destape Radio, y agregó que el avance de la reforma "no quiere decir que los fiscales vayan a tener pérdida de independencia ni que se vaya a acabar la lucha contra la corrupción como leo por ahí".

