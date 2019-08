La ex presidenta y precandidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a los primeros resultados de las PASO y agradeció a "todos aquellos que confiaron y creyeron en el Frente de Todos".

La precandidata expresó: "Gracias a todos los hombres y mujeres que han apoyado esta propuesta, realmente los números que estamos teniendo nos ponen muy contentos y optimistas. Muchos argentinos comprenden y apoyan que las cosas deben cambiar en nuestro país porque así, no estamos viviendo bien".

Continuó: "Los argentinos hemos dejado de ser felices, son muchas las dificultades a las que nos enfrentamos día a día. Somos concientes de la difícul situación que pasan los millones de ciudadanos que perdieron su trabajo, que no tienen plata para vivir, que no les alcanza para llegar a fin de mes o, los que a penas llegan, no pueden darse ni un gusto".

Finalmente, sentenció: "Nos faltan dos meses más pero estos resultados son una manifestación de voluntad muy importante. Quiero dirigirme al Gobierno Nacional y pedirles que comuniquen los números reales porque todos los argentinos que fueron a votar tienen derecho a conocer cuál es la voluntad popular. Les pido encarecidamente que procuren que esta noche se conozca el número verdadero que el Frente para Todos ha obtenido en estas elecciones".