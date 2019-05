La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se saludó el último con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien se cruzó en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, cuando ambos esperaban tomar diferentes vuelos.



La coincidencia de ambos en un salón VIP de Aeroparque tomó estado público a raíz de un video que grabó un pasajero y difundió luego por las redes sociales, que mostró a la senadora nacional sentada en un sillón, en tanto que en diagonal se encontraba Rodríguez Larreta.



Minutos después, el Jefe de Gobierno porteño saludó a la ex mandataria, que respondió el gesto.



Rodríguez Larreta regresaba de Córdoba, donde participó de un acto de apoyo a la candidatura a la gobernación de Mario Negri y de Luis Juez como intendente, para las elecciones del 12 de mayo. En tanto, la ex mandataria se disponía a tomar un vuelo, aparentemente rumbo a Santa Cruz.