Después del duro golpe asestado el martes último por los distintos espacios del peronismo legislativo con el rechazo del DNU de extinción de dominio para bienes originados en ilícitos, el oficialismo cargó el miércoles con dureza sobre la oposición al señalar que de esa forma buscan "facilitar la impunidad de los corruptos".



"El peronismo se juntó para rechazar en comisión el DNU de extinción de dominio, pero nada dijo de cómo recuperar lo robado. Eso tiene un nombre: facilitar la impunidad", disparó el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri.



El legislador nacional y precandidato a gobernador de Córdoba sostuvo que "parecería que la lucha contra la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico y los más de 20.000 millones (de pesos) en danza en procesos judiciales, que el Estado debería poder recuperar, no son prioridad para los integrantes del partido de la oposición".



Desde la Coalición Cívica, otra pata de la alianza oficialista, reclamaron que el DNU 62/19 "sea aprobado en el Congreso para evitar un nuevo saqueo del país" y la recuperación de "los bienes de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros delitos". Así lo manifestó Maximiliano Ferraro, presidente del partido que lidera la diputada Elisa Carrió, socia fundadora de Cambiemos junto con el presidente Mauricio Macri y el radical Ernesto Sanz.



Opositores



Contrariamente, desde el kirchnerismo y el peronismo de Argentina Federal salieron a reivindicar la posición asumida, reclamando que el tema sea debatido en el Congreso, donde todavía tiene estado parlamentario la media sanción del Senado sobre la materia.



El presidente de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, diputado Marcos Cleri (Frente para la Victoria-PJ), celebró la "unidad" alcanzada por la oposición para ponerle "un límite al brutal avasallamiento del gobierno" con el dictado de un DNU, cuando existe una media sanción de la Cámara Alta y la discusión pendiente en Diputados.



Por su parte, la senadora María Cristina Fiore Viñuales, del Partido Renovador de Salta, también se pronunció en igual sentido, argumentando que la Constitución Nacional "claramente dice que no pueden sacarse DNU en materia penal".



En referencia a la media sanción del Senado sobre extinción de dominio, expresó que "como al señor Presidente no le gusta ese proyecto de ley, se le ocurrió enviar un DNU con el contenido que a él le gusta. Y me parece sumamente grave que el Congreso pueda convalidar una actitud de esta naturaleza", advirtió.