El ex contador de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Víctor Manzanares, ingresó este martes al programa de testigos protegidos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación con el argumento de que temía por su seguridad y su custodia quedó a cargo del Grupo Especial de Intervención del Servicio Penitenciario Federal, que depende del subsecretario de Justicia, Juan Mahiques, informaron fuentes judiciales.



Según los informantes Manzanares, que será trasladado desde la cárcel federal de Ezeiza hacia un domicilio secreto en el que contará con custodia permanente, espera que el juez Claudio Bonadio lo acepte como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, que intentan reconstruir la ruta del dinero que varios empresarios admitieron haber pagado a funcionarios de los tres gobiernos kirchneristas para acceder a licitaciones de acuerdo a lo anotado en forma diaria por Oscar Centeno, uno de los choferes del Ministerio de Planificación Federal.



El hombre está procesado por lavado de dinero en la sección de la causa que investiga movimientos de fondos por U$S 70 millones en Estados Unidos.



El martes sus abogados defensores Alejandro Baldini y Rodrigo Herrera, solicitaron ante el juzgado que se le permita al contador ingresar al programa de testigos protegidos, asegurando que tras su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, teme por su integridad física.



El juez Bonadio corrió vista a las autoridades a cargo del programa especial en la órbita del Ministerio de Justicia y este martes ingresó finalmente al sistema de testigo protegido.

Manzanares continúa con prisión preventiva no sólo en la causa Los Sauces SA (inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero), sino que también sumó un procesamiento con detención en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En el marco de este expediente, ya ingresaron al mismo programa Centeno, Roberto Baratta y responsable de escribir los ocho cuadernos que dieron origen al expediente, y José López, ex secretario de Obras Públicas, quien después de declarar como imputado colaborador en el mismo expediente pidió ingresar a este programa.



También es parte de este programa especial Leonardo Fariña, el financista procesado por lavado de dinero junto a Lázaro Báez en la causa de la Ruta del Dinero K.