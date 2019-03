De gira por España, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se refirió a la contienda electoral presidencial que enfrentará Cambiemos en agosto y, quizá, octubre próximos y aseguró: "Estoy convencido de que ganaremos las elecciones. En parte porque la economía estará mejor hacia fin de año, y porque derrotaremos la inflación".

Sobre otros asuntos que preocupan a la población en plena recesión, indicó que "no habrá una reforma laboral" este año al mismo tiempo que reconoció que "es verdad que no está en los niveles que querríamos, pero es una batalla que ganaremos. La Argentina tiene un fuerte componente estructural y cultural inflacionario. Romper esa inercia lleva su tiempo", planteó en línea con el discurso de Mauricio Macri en el Congreso el último viernes.

Reforma laboral, no

A la hora de hablar de una reforma laboral integral, Sica sostuvo que este año "no habrá reforma laboral", pero aseguró que en la Argentina "tenemos que romper la caja con la que hemos venido pensando el mundo del trabajo en estos últimos años". Sobre una posible modificación a las leyes laborales, el ministro de Producción opinó que "hay mucho cliché en eso, lo que tiene que haber es más diálogo. El principal problema del mercado laboral es la informalidad. Y eso no se soluciona sólo con crecimiento económico, sino con marcos regulatorios acordes. También al mundo empresarial le cabe su responsabilidad. Es un debate que no puede ignorar nadie".

#España Me reuní con empresarios locales para contarles las oportunidades de inversión que hay en Argentina, y cómo estamos trabajando en el desarrollo de una agenda público-privada para el futuro de la producción y el empleo pic.twitter.com/SdgqaSlA2o — Dante Sica (@dante_sica) 5 de marzo de 2019

En Madrid, en tanto, participó de la conferencia de ministros de Trabajo de América latina, que delibera en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este martes mantuvo reuniones bilaterales con cámaras y empresarios españoles interesados en invertir en nuestro país, y firmó la adhesión de la Argentina al pacto sobre "El aporte de las mujeres a la Agenda 2030: medidas para la plena protección social de las mujeres en Iberoamérica".

Allí firmó la adhesión del país al pacto que promueve la igualdad de género y reducir la brecha salarial. Destaca la necesidad de "promover un reparto más equitativo de las tareas de cuidado, tanto al interior de las familias, como entre estas, el Estado, las empresas". También se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), José Luis Bonet, entre otros.