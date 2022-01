Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, brindó una entrevista y contó detalles de lo acontecido en la Argentina esta última semana en materia de abastecimiento. "Lo que sucedió en estos días fue una combinación de cuatro factores muy claros que no se habían dado nunca”, comenzó expresando el funcionario.

Martínez comenzó haciendo foco en la reactivación económica: “Primero, la reactivación del crecimiento de la actividad económica, que viene creciendo y demandando energía a un nivel de crecimiento importantísimo. Eso combinado con una ola de calor histórica, más la bajísima hidrofilicidad -la propiedad de atraer el agua- por la sequías que tenemos en las represas que nos genera mucho menos energía de la que generaba normalmente. También la desinversión de la gestión anterior donde no se hizo un sólo kilómetro de línea”.

Darío Martínez, titular de la Secretaría de Energía de la Nación.

Por otra parte, hizo hincapié en el rol del organismo que él encabeza. "El ENRE está haciendo su trabajo. También tiene que analizar el por qué de los cortes y generar las sanciones que sean necesarias", valoró Martínez.

Las críticas de Darío Martínez a la falta de inversión de Juntos por el Cambio

Asimismo, el secretario de Energia sostuvo: “La recuperación está siendo mucho más lenta en EDESUR que en EDENOR. Eso también tiene que ver con la cantidad de cuadrillas que ponés a resolver los problemas y también con los sistemas que son más endebles, es bastante más endeble en la zona sur”.

“Para esto, hay que hacer las inversiones, hay que controlar, y se tendrán que dar las sanciones que se tengan que dar", consideró en su conversación con "Tuny" Kollmann en Radio 10. Sobre la entrevista al titular de Edesur -Claudio Cunha- en el diario La Nación, Martínez constestó: "Venimos de una experiencia donde hubo tarifazos y hubo cortes, a pesar de una industria que no demandaba energía. Con eso no se resuelve. Nuestra definición como proyecto de país es que las tarifas no evolucionen por encima de los salarios".