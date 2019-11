El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por fraude en la obra pública.

"Declararé en el momento oportuno", dijo De Vido tras informar que no va a brindar testimonio ante el Tribunal Oral Federal 2 desde la Unidad 31 de Ezeiza y mediante videoconferencia con la sala de audiencias de Comodoro Py.

"En el día de la fecha no voy a contestar a declarar y no voy a contestar preguntas", advirtió el ex funcionario. Luego de la negativa, De Vido se retiró del lugar saludando a los jueces diciendo "buen día".

Otro de los que se negó a declarar fue Abel Fatala, el ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.

En el marco de este proceso estaba prevista además para los próximos días la indagatoria del detenido empresario Lázaro Báez, pero finalmente quedó reprogramada para el 25 de noviembre próximo, a instancias de un pedido de postergación realizado por su defensa.



En tanto, se prevé que, para diciembre, aún con fecha a determinar, deberá declarar la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, última en el listado de convocatorias a indagatorias en este juicio, informaron fuentes judiciales.



El viernes último, el dueño de Austral Construcciones había recibido un revés judicial cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de su defensa tendiente a suspender el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en su favor en Santa Cruz, durante la gestión kirchnerista.



De acuerdo con la defensa de Báez, estos hechos deberían ser juzgados de manera conjunta con otros en los que el empresario está procesado por supuestos hechos de corrupción.