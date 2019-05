Por Catalina Sarrabayrouse



Hay un precandidato a intendente de Quilmes que lleva años luchando por una causa que trasciende el municipio: los ex combatientes de Malvinas. Walter Di Giuseppe es el abogado que representa a los veteranos en el pedido por la pensión correspondiente.



"El gobierno no les reconoce los años que les deben, recién a los diez años de volver de las Islas le otorgaron una atención. El problema es que los sucesores de quien hubiese fallecido allí cobraban desde el momento del fallecimiento, pero los veteranos lo cobraron 10 años después. Hicimos infinidad de reclamos", explica Di Giuseppe en un diálogo con cronica.com.ar.



El abogado defiende los derechos de todos los soldados del país que pelearon en Malvinas. Esta lucha lleva varios años y uno de los grandes cuestionamientos que hacen los ex combatientes es justamente la falta de visibilidad del tema. Aun así, este viernes realizaron un reconocimiento a Crónica por ser el único medio que los acompaño durante toda la lucha.



En cuanto al proceso judicial explicó: "Tuvimos que iniciar acciones contra la ANSES reclamando los 53 millones de pesos que les deben en función de estos 10 años. Lo que queremos es que se les pague con dinero y con una actualización de una taza activa".



Además, detalló una cifra alarmante que resume la realidad que atraviesan: cada tres días fallece un ex combatiente. No sólo no tuvieron acompañamiento terapéutico después de haber arriesgado sus vidas por el país, de haber visto como compañeros y amigos morían en el campo de batalla, sino que tampoco tuvieron una retribución monetaria cuando correspondía. Estos ex combatientes siguen combatiendo.