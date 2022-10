El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, encabezó la convocatoria por el 77º aniversario del Día de la Lealtad Peronista, en el mítico estadio de Obras Sanitarias, en el que se llevó a cabo el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista. En esta oportunidad, la idea general de los denominados "Gordos" se basará en la intención primordial "ser parte de las decisiones políticas que definan el futuro de nuestro país".



El acto contó con la presencia de la mesa chica que conforman el gremio obrero, y en el que se basó fundamentalmente en el puntapié inicial de la creación del espacio político. El suceso se da en el contexto de las múltiples ceremonias del Frente de Todos celebradas por separado, y uno de los anuncios fundamentales del sindicato, justamente, es reclamar mayor participación en las decisiones del bloque oficialista.



"Los sindicatos somos herederos, representantes y custodios de la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, y tenemos que ser parte de las decisiones políticas que definan el futuro de nuestro país", resonó una de las frases del codirector de Sanidad, en el que enfatizó que en un "gobierno peronista" no puede faltar el gremio en las discusiones.



Sin embargo, Daer dejó en claro que "no queremos romper el peronismo", pero que la intención general del gremio es integrar "un peronismo con trabajadores y trabajadoras". Acto seguido, agregó que la importancia fundamental del espacio es que "no haya trabajadoras de primera y segunda, y que todos cumplan el convenio colectivo".

Una multitud colmó el estadio de Obras Sanitarias





Una de las finalidades de la creación de la llamada "Corriente Político-Sindical Peronista", según Daer, es "meterse en la política real", y que la verdadera solución a los problemas de la sociedad "está en el debate político". Por ende, la CGT quiere integrar la mesa chica el Frente de Todos para "discutir cómo estabilizamos el país".



El secretario general del sindicato tocó el tema vinculado a la inflación, criticando el "congelamiento" de los salarios y que "no alcanzan". En ese sentido, enfatizó en que al gremio "no le da lo mismo vivir con este proceso inflacionario y el desfasaje día a día de los precios", y que por esa razón, es necesario el plan de estabilización para que los problemas económicos no recaiga "sobre el lomo de los compañeros y compañeras".



A modo de cierre, Daer acentuó en la creacion del "espacio político de militancia" como la "luz que ilumine al peronismo en su conjunto, para encontrar el horizonte claro del país que pretendemos". En ese sentido, finalizó con que los dirigentes sindicales tenemos "esperanza" de un paìs "diferente y con mejor capacidad de resolver los problemas", ya que "somos los que forjamos, día a día, la Argentina del futuro"



Una de las frases que también retumbó en su discurso, y que el propio Daer se encargo de retratar en sus redes sociales, fue la siguente: "Se nos dijo que la CGT era parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada donde se define la política. No estamos sentados en donde se decide el futuro de lxs trabajadorxs. Confiamos el debate en otrxs compañerxs, y los resultados no fueron buenos".

La voces sindicales que se hicieron presentes en el acto

Durante la ceremonia del 17 de octubre, representantes de Uthgra (gastronómicos), Sindicato de Comercio, Sutep, Uocra (construcción), Utedyc y trabajadores de espectáculos deportivos, entre otros, formaron parte de la extensa mesa ubicada sobre el escenario improvisado en el estadio de Obras Sanitarias.



Una de las voces que tomó protagonismo en el acto fue la de Gerardo Martínez, secretario de la UOCRA, en sintonía de lo que pidió Daer con el protagonismo de la CGT en las decisiones políticas. “Queremos poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”, enfatizó. "Pido que silbemos al FMI. Nadie pudo discutir ese empréstito, que no es joda”, lanzó en plena ceremonia.



El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, fue otro de los referentes que habló en el acto del 17 de octubre e hizo referencia a la gran movilización obrera y sindical exigiendo la liberación del coronel. “Perón jamás tomó un gobierno como un fin en si mismo, porque consideraba que el fin era el movimiento, por eso durante 18 años pudo conducirlo desde el exilio”



El dato particular de la jornada es que cosecretario general de la CGT y líder de los camioneros, Pablo Moyano, no siguió los pasos de la convocatoria general del gremio en Obras Sanitarias, pero si celebraron el día desde Plaza de Mayo. "Una multitud de trabajadores y Trabajadoras en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista, recordando a Juan Domingo Perón y en rechazo al avance de la derecha que busca sacar conquistas al pueblo" resaltaron en las redes oficiales del sindicato.



Una de las imágenes del día tuvo relación con la bandera desplegada de camioneros sobre el Cabildo, en el que indicaban que "trabajadores y trabajadoras camioneros y demás gremios del Frente Sindical, movimientos sociales y políticos por el Día de la Lealtad Peronista" arribaban a la icónica plaza.

Bandera desplegada de camioneros en el Cabildo





Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, sintetizó en Twitter uno de los mandamientos impulsados por Perón. "La CGT coherente con el mandato de Perón! 'Únanse trabajadores que detrás de la unidad del movimiento obrero construiremos la unidad de todo el pueblo argentino'"