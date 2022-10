Alberto Fernández afirmó este lunes que "el Día de la Lealtad es propiedad de todos los argentinos", al encabezar un acto de finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde pidió "no claudicar en el ideario de Perón y Evita".



En su discurso, el Presidente de la Nación celebró este 17 de octubre y analizó que no sólo es "una fecha especial" para el justicialismo.

Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, entre otros funcionarios.

Además, las y los intendentes de Pilar, Navarro, Presidente Perón, Ituzaingó, Cañuelas, Morón, General Rodríguez, Esteban Echeverría, Merlo, San Vicente, Berazategui, Exaltación de la Cruz, Las Heras, Florencio Varela, Mercedes, Marcos Paz, Tigre, Escobar, Salto, Berisso, Punta Indio, San Martín, Ranchos y General Alvarado.

"El 17 de octubre hubo un punto de inflexión en la historia", aseguró y planteó: "Lo que tenemos que hacer los que nos sentimos sus herederos es no claudicar en el ideario de Evita y Perón".



De esta manera, el jefe de Estado anunció que en los "próximos días" se otorgará un bono para "llegar a los sectores más marginados y postergados" y anticipó que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.



Allí, solicitó "no retroceder y no bajar ninguna de las banderas" y aseguró que se "trabaja todos los días" para ver cómo se reordena "el tema inflacionario".



"Hay 5.300 obras públicas en ejecución que llegan a cada rincón de la Argentina y que no distinguen entre ideologías porque lo que nos importa es el pueblo", aseguró el jefe de Estado.

Además, el mandamás nacional cuestionó al expresidenteal comentar algunos párrafos de su último libro, "Para qué", que será presentado esta semana en La Rural de Palermo.El Presidente advirtió que las obras impulsadas por su Gobierno se realizan con precios "un 70% más bajos que los de la participación público-privada", el formato de obra pública usado por Macri y aseguró: "Ese 70% se lo llevaban los amigos del poder de entonces"."Macri quiere terminar con el Estado, ponerle fin a la aerolínea de bandera, quiere terminar con nuestros ferrocarriles como ya lo hizo y dejó incomunicados a varios pueblos", afirmó Fernández y advirtió: "Nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad".Además, recordó que Macri cerró "23 mil pymes" y marcó su "asombro" por las expresiones del expresidente y de otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) en cuanto a las medidas que adoptarían en caso de regresar al Gobierno: "Me asombra que digan esto, más me asombra que lo escriban y lo firmen".

En contraste, Fernández confirmó la decisión de "adelantar la suba del mínimo no imponible de Ganancias, para que ante el crecimiento de la inflación los salarios no se vean nuevamente atrapados por el impuesto".

También confirmó la puesta en marcha de un plan de compra de electrodomésticos a tasa subsidiada, para acceder en 30 cuotas fijas.



"Estamos invirtiendo en que Argentina no se detenga, porque somos peronistas y no podemos olvidarlo, primero los últimos", finalizó.

Las otras obras que presentó Alberto Fernández

Por otra parte, el Presidente anunció el financiamiento para la puesta en valor del Hogar Eva Perón, ubicado en Almirante Brown. Se trata de una residencia de larga estadía destinada al cuidado integral de personas mayores, ubicada en la localidad de Burzaco y consistirá en la adecuación, modernización, ampliación y puesta en valor de esta residencia de larga estadía, que tiene capacidad para brindar atención integral a 72 personas mayores que no cuentan con obra social, ni recursos para acceder a estas prestaciones.



Es de la única residencia de larga estadía del país construida entre 1946 y 1952 que se encuentra en funcionamiento y conserva su estilo arquitectónico original.



Fue inaugurada el 17 de octubre de 1948 por Eva Perón, luego de que la Fundación que presidía adquiriera las instalaciones, que pertenecían a la Sociedad Alemana de Beneficiencia, para ampliarlas y mejorar las prestaciones, con espacios para la recreación, el esparcimiento, y el cuidado integral de la salud.



Se estima que el proceso de licitación iniciará en enero de 2023, y que las obras comenzarán en abril de 2023 y finalizarán en octubre de 2024. Se intervendrán 6.550 metros cuadrados para finalizar el bloque de cuidados intensivos, ejecutar el mejoramiento integral de las instalaciones existentes y otras obras complementarias que permitirán el funcionamiento completo de la institución.



Más detalles de la jornada

En su intervención, Kicillof resaltó la importancia de la obra en la Autopista Ezeiza-Cañuelas y aseguró que "la obra pública genera empleo, bienestar, crecimiento", mientras que "la economía crece de abajo para arriba, con redistribución y con inclusión".

Por su parte, el ministro Katopodis consideró que “esta es la expresión de lo que hace el peronismo cuando gobierna, porque este un Gobierno que habla por los hechos; con realizaciones, no con carteles ni publicidades”.

La intendenta Fassi expresó: “Vamos a seguir trabajando mancomunadamente el gobierno nacional y provincial junto a los vecinos y vecinas para traer más obras y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Por videoconferencia participaron la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; los ministros de Educación, Jaime Perczyk; y de Transporte, Alexis Guerrera; y los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Sobre la obra de la Travesía Urbana General Acha sobre la Ruta Nacional 152, Ziliotto subrayó que “es muy necesaria y pedida por la comunidad, un eslabón de una cadena de intervención sobre un gran corredor nacional, que está unida al gran desarrollo económico que necesita la Argentina”

En tanto, Quintela valoró la inauguración del Jardín de Infantes N° 88 del barrio Virgen del Valle, en la capital provincial. “En La Rioja, como en el conjunto del país, la obra pública ha sido totalmente revolucionaria y transformadora", lo que ha impulsado "la generación de puestos de trabajo, la posibilidad de mejorarle la calidad de vida a nuestra gente, el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia" afirmó.

Sobre la renovación de la Terminal de Ómnibus de Villaguay, Entre Ríos, Bordet resaltó que “va a permitir la interconexión de toda la provincia” y que estos trabajos implicaron “volver a recomenzar una obra que estuvo parada cuatro años durante el gobierno anterior: la autovía de la ruta 18”.

En Burzaco, partido bonaerense de Almirante Brown, la ministra Tolosa Paz anunció la puesta en valor y ampliación del Hogar Eva Perón. “Estamos asistiendo a un tiempo inédito de un Gobierno que nuevamente vuelve a poner en el centro de la escena las políticas de cuidado”, expresó junto al intendente Mariano Cascallares y al secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.