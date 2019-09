La diputada Nacional, Mónica Schlotthauer, se abstuvo a votar el pasado jueves en el Congreso la ley de la Emergencia Alimentaria. Fue el único miembro que hizo esto, ya que el resto votó a favor.

En una visita exclusiva a los estudios de Crónica HD, en el programa "Solo Periodismo" con Esteban Trebuq, la congresista explicó la razón de su voto: "Me abstuve porque no se votó una ley de emergencia, eso ya existe. Lo único que votamos fue cuánto se le destinaba a eso", agregando y asegurando que "lo que se destina es una limosna", ya que "esos $8 mil millones son $15 más por cada chico, no les estamos aumentando nada".