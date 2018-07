Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo durante tres horas en el Senado para explicar los detalles del acuerdo con el FMI, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne desmintió que estén analizando subir los impuestos a los pasajes para viajar al exterior.

Luego de los dichos del jefe de Gabinete Marcos Peña, Dujovne afirmó que "no está en estudio" subir los impuestos a los viajes al exterior aunque reconoció que en "distintos sectores lo reclaman y se considera". Además, aseguró que no se aplicará por el momento.

"No pensamos que resolvamos la vida de los argentinos aumentando los impuestos"

Agregó: "No pensamos que resolvamos la vida de los argentinos aumentando los impuestos. Sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior. Escuchamos esos reclamos y se consideran, pero no tenemos bajo estudio en este momento aumentar ningún impuesto ni alícuota en la Argentina".

Sobre el acuerdo con el FMI, aseguró ante la Comisión Bicameral que tratan de "evitar una recesión" y manifestó que la situación "no aumenta la deuda externa argentina, sino todo lo contrario".

"El FMI es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho Argentina"

Además, consideró que el FMI es un "reconocimiento al esfuerzo que ha hecho Argentina" y explicó: "Los desembolsos del Fondo lo que hacen es reemplazar deuda de mercado por deuda provista por este organismo, cuyo costo arranca en 1,98% anual y llega a 4,98%".

"El préstamo del FMI por 50 millones de dólares es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina. El tamaño del desembolso es inédito. Son fondos que vienen a financiar el camino que el Gobierno venía transitando".

También destacó la cláusula de protección social que incluye el acuerdo, la cual permite "incrementar el gasto en programas directamente vinculados con la lucha contra la pobreza en caso de ser necesario".

El funcionario sostuvo que contemplan la posibilidad de incrementar la Asignación Universal por Hijo en "40 por ciento si fuera necesario, sin que ello impacte en las metas fijadas".

En tanto a su patrimonio, el ministro aseguró ya no tener activos líquidos en el exterior y calificó como "cuestión privada" a su ingreso al blanqueo de capitales antes de ser funcionario.



Agregó que en 2017 trajo parte de sus activos en el exterior, situación que reflejó en su declaración jurada de bienes que va a ser difundida en julio por la Oficina Anticorrupción, según declaró.

Concluyó: "Finalmente este año me dieron el final de obra. Que no estuviera, no significa que no estuviera abonando impuestos. La diferencia la pude pagar hace dos semanas con 325 mil pesos".

"Se contempla un congelamiento por dos años de los ingresos en el sector público"

Dujovne anunció también que se publicará un decreto que contempla el congelamiento de ingresos al sector público nacional por dos años.

Explicó: "El programa se refiere a que en dos años no habrá ingresos en el sector público nacional, con lo cual el empleo se reduce simplemente por las jubilaciones y por aquellos que salen del sector público para buscar trabajo en el sector privado".

También manifestó que se evalúa la continuidad de obras grandes como los proyectos vinculados a las centrales atómicas 4 y 5. Agregó: "Dentro de dos años a la Argentina le va a sobrar gas".