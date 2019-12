Evo Morales llegó este jueves a la Argentina en avión tras su estancia en México posterior a su derrocamiento y le concedieron asilo político, informó el canciller Felipe Solá.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto detalló que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) arribó minutos antes de las 10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado", condición que le dará este jueves el gobierno argentino, indicó Solá.

Y reveló a TN: "Evo está muy agradecido, nos dijo que se siente mejor acá que en México y no nos pidió ninguna custodia especial".

Si bien el canciller argentino señaló que "no está previsto" un encuentro entre Morales y el presidente Alberto Fernández para este jueves, no descartó la posibilidad de que haya "un llamado telefónico".

El traslado de Morales, obligado a renunciar por un golpe militar el pasado 10 de noviembre en el contexto de una crisis política producida por protestas iniciadas en octubre y denuncia de fraude en los comicios presidenciales, se mantuvo en total hermetismo.

Luego de su renuncia forzada, el ex presidente de Bolivia se asiló en México y la semana pasada, viajó a Cuba por un tratamiento médico. Los detalles de su estadía en La Habana permanecieron bajo total reserva.

A la Argentina, Morales llegó acompañado con cuatro ex funcionarios de su gobierno, entre ellos su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles.

Los políticos bolivianos iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que debe ratificar el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" de Pedro, explicó Solá.

Por su parte, los hijos de Morales están hace tres semanas en Argentina, donde fueron recibidos por el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, tras una gestión personal que realizó Fernández.