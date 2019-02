Con una reunión con autoridades económicas, el FMI comenzó este lunes una nueva ronda de encuentros para evaluar la solidez del programa económico de nuestro país. Los emisarios de Christine Lagarde permanecerán durante las próximas dos semanas en Argentina, para mantener reuniones con funcionarios, empresarios y hasta dirigentes de la oposición.

El cierre, según se definió este lunes, será un mano a mano con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Este lunes, el equipo liderado por Roberto Cardarelli conversó durante una hora con el secretario de Política Económica, Miguel Braun, y el vicepresidende del Banco Central (BCRA), Gustavo Cañonero.

Según trascendió desde el gobierno, el diálogo estuvo enfocado en las metas fiscales que se fijaron en el último acuerdo. Ese será uno de los ejes de la segunda revisión del préstamo "stand by" por u$s 56.300 millones acordado en octubre pasado, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio.

La primera versión del acuerdo establecía para este año un déficit fiscal equivalente al 1,3% del PBI, pero el Gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año, anticipando la meta prevista para el 2020. En caso de lograr la aprobación del directorio del FMI, el próximo mes llegarían al país 10.800 millones de dólares. En la revisión de los términos del acuerdo, se resolvió enviar la mayor parte de los 56.000 millones durante 2019.

Será dinero fresco para la campaña electoral que buscará la reelección de Mauricio Macri, pero también para sostener la paz cambiara lograda a partir de altas tasas de interés en pesos.

En calma

Durante la misión del Fondo, el gobierno pedirá ampliar el margen de actuación del Banco Central para comprar divisas. Actualmente, si el dólar está por debajo de la banda de flotación establecida a fines de septiembre, el Central puede adquirir hasta 75 millones de dólares diarios, evitando una baja mayor.

Originariamente, ese monto era de 50, pero se modificó a principios de enero. Ahora, se buscará un mayor margen, para lo que esperan contar con el aval del organismo de crédito. Desde el FMI, en tanto, se buscarán además precisiones sobre el rumbo de la economía a partir de junio.

Temen que el dólar no suba al ritmo de la inflación, en un intento del gobierno para recuperar algo de poder adquisitivo de los trabajadores. Desde el Ejecutivo, sin embargo, aclaran que seguirá el camino de la "flotación", acorde a la demanda y la oferta.

Otro de los temas que preocupan al organismo es la inflación. La meta original del 2018, pautada en torno del 23%, terminó siendo duplicada (fue del 47,6%). Para este año, en tanto, se decidió no establecer nuevas pautas.

El gobierno, en tanto, promete una baja sensible del índice, aunque el 23% previsto en el Presupuesto 2019 ya quedó desactualizada: analistas privados estiman que no bajará del 30%, luego de los tarifazos anunciados a principio de año.