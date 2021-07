Por estas horas, en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se está analizando impedir el ingreso a bares y restaurantes a las personas que aún no se vacunaron contra el coronavirus, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo. Sería una medida muy parecida a la adoptada recientemente por el presidente francés, Emmanuel Macron.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reconoció esta mañana que “es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”.

En una entevista con la radio Futurock, Bianco fue consultado por la política sanitaria adoptada recientemente en Francia, que dispone que las personas no vacunadas tienen prohibido el ingreso a restaurantes, bares, conciertos, museos y otros lugares habitualmente elegido por los más jóvenes.

Bianco analizó que “esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo termina haciendo”.

Esta tarde, el gobernador Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa para explicar cómo avanza el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, el mandatario anunciará la libre vacunación sin turno previo para todos los mayores de 30 años.

Fuertes mensaje de Macron a los franceses antivacunas

Luego de habrese regitrado multitudinarias marchas contra el plan de vacunación y las restricciones en Francia como consecuencia del Covid-19, el presidente Macron respondió a aquellos franceses que se oponen a las medidas y a los planes de inoculación diciéndoles que ahora serían ellos quienes se quedarían en sus hogares sin poder circular. Las protestas se dieron luego de los anuncios hechos por el jefe de Estado francés el pasado 12 de julio en el cual enumeró las nuevas restricciones producto de la pandemia del coronavirus.

“Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”, señaló el presidente francés en un mensaje dirigido a los grupos antivacunas y a toda la sociedad que ya generó una fuerte polémica.

Uno de los anuncios que más irritó a parte de la población fue el uso de un certificado sanitario para poder asistir a recitales o a reuniones en restaurantes y bares. “Es la única manera de volver a la normalidad”, sentenció Macron.