El PJ bonaerense, que encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, resolvió adherir a la marcha convocada por el gremio de camioneros para el miércoles, mediante un documento en el que consideró desequilibrado el nivel salarial con el avance de la inflación y cuestionó las reformas previsional y laboral.

Bajo el lema "Un grito de corazón: con los trabajadores, siempre", el PJ bonaerense decidió hacer público su apoyo a la movilización de protesta contra el Gobierno, convocada por los líderes camioneros, Hugo y Pablo Moyano, porque "la Argentina está mal y los argentinos están sufriendo", advirtió el partido en el texto.



"Cada día el sueldo de los trabajadores alcanza menos porque la inflación no para. El gobierno de Macri pretende que las organizaciones de trabajadores firmen convenios colectivos de trabajo con menos derechos, y paritarias que vayan por debajo del aumento de precios", sostuvo el PJ, al mencionar las razones que impulsaron la decisión final de adhesión a la marcha.



El rechazo a la reforma previsional y al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno son otros dos puntos por los que los peronistas bonaerenses decidieron acompañar la movilización.



"Pretenden que el Congreso apruebe una reforma laboral que consolide las injusticias de un modelo económico al que le sobran la mitad de los argentinos", denuncia el PJ bonaerense.



En el texto de seis párrafos, los peronistas bonaerense argumentaron también su adhesión a la protesta la "defensa del trabajo y del poder adquisitivo" y "de la producción nacional".



"Adherimos para pedirle a Macri que cambie el rumbo y volvamos a construir una Argentina para todos, porque tenemos esperanza en que es posible una Patria con todos y para todos", concluyó el documento.

La Uatre no participará

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramón Ayala, aseguró este lunes que la organización gremial "no defiende intereses sectoriales sino los derechos de los trabajadores", por lo que no participará el miércoles próximo en la movilización de protesta convocada por el sindicato de camioneros.

"La Uatre y sus dirigentes no responden a la defensa de intereses sectoriales sino a los derechos de los trabajadores, por lo que no participarán en la marcha de camioneros del próximo miércoles. Los sindicalistas no son todos iguales y eso debe ser demostrado. Nosotros podemos mirar a los ojos a los empleados de la actividad porque trabajamos en nombre de la organización y de la Patria", puntualizó el dirigente gremial.



Ayala, también jefe de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, se opuso a la marcha de Hugo y Pablo Moyano porque solo defiende "intereses sectoriales".

El dirigente se expresó en un acto realizado en la planta María Eugenia de la multinacional Monsanto, en la localidad bonaerense de Rojas, donde junto con otros dirigentes de la Uatre entregó guardapolvos y útiles a hijos de trabajadores rurales.

"En la Uatre se trabaja para que estas acciones se extiendan a todo el país. Existe un gran compromiso para lograr la dignificación de cada trabajador y su familia. En ese sentido, la educación es uno de los principales valores, por lo que el sindicato continuará la lucha por los derechos y el otorgamiento global de beneficios sociales", remarcó.