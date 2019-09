El Presupuesto de la administración nacional para 2020, enviado este lunes por el Ministerio de Hacienda al Congreso, prevé que la dotación de empleados públicos "tendrá una disminución estimada del 1%", mientras el gasto en remuneraciones "se reducirá en 0,1 punto porcentual del PIB".



La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) explicó en ese sentido que "no se prevén ingresos de personal el año que viene, ni cubrir las vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones".



Las remuneraciones de los empleados estatales de la Nación, en tanto, totalizarán $ 615.333,8 millones, con un crecimiento del 38,4% interanual.



Dentro de los gastos corrientes, indicó la ASAP, las prestaciones de la seguridad social se llevarán en 2020 el 43,7% del total de erogaciones, con un crecimiento esperado del 45,4%.



La evolución por encima de la inflación promedio, estimada en el proyecto oficial, será consecuencia "de la variación esperada en la movilidad jubilatoria y del impacto de la reparación histórica".



Esta partida (que solo incluye jubilaciones y pensiones, sin considerar asignaciones familiares) tendrá un peso estimado de 37,8% en los gastos totales de 2019, y aumentará a 40,1% en 2020, con lo cual aumentará su "rigidez estructural", advirtió la ASAP.



Las Transferencias Corrientes, segundo ítem del gasto en cuanto a su participación en el total, crecerán un 24%, muy por debajo del promedio del gasto.



Tal caída en términos reales obedece a las reducciones que se proponen en las transferencias a provincias (con una suba de sólo 15,6%) y a fondos fiduciarios, así como en lo asignado para subsidios económicos a la energía (apenas 5,2% de alza) y al transporte (10,4%).



"En el caso de la energía no se explicita el criterio a seguir con los subsidios de tarifas, ante el impacto de la devaluación y de la suba del precio internacional de los combustibles", sostiene el análisis de la ASAP.



Por otro lado, las transferencias a universidades nacionales tienen un incremento del 44,5% y alcanzan los $ 209.046 millones.



Según el informe, el gasto en bienes y servicios continuará con su caída en términos reales, si bien mostrará un aumento nominal del 36,1%.



Dentro de esta partida se destaca el crecimiento en productos farmacéuticos y medicinales (esencialmente, medicamentos y vacunas), que aumenta un 48,7%, así como el gasto destinado a alimentos ($ 13.192 millones, 56,3%).



Los intereses de la deuda pública, en tanto, muestran un incremento del 42% interanual (hasta $ 1,037 billones) y representan el 17% del total del gasto de la administración pública nacional.



"Este comportamiento es consecuencia tanto del mayor endeudamiento contraído, como de la devaluación del último año, que eleva el costo en pesos de los intereses a pagar en moneda extranjera", señala la ASAP.



De todos modos, el Presupuesto no incluye los resultados del reperfilamiento de los vencimientos propuesto por el Gobierno nacional.