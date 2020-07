La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador Martín Lousteau protagonizaron un tenso cruce en medio de la sesión parlamentaria en la que la Cámara de Senadores aprobó una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Alberto Fernández y rechazó uno emitido por Mauricio Macri.

Uno de los primeros motivos que desataron la polémica el último jueves por la noche fue cuando Lousteau le respondió al jefe del bloque oficialista José Mayans y le expresó su enojo debido a que la oposición reclamó por la cuestión del acta de votación cuando se discutía un tema diferente.

"La verdad que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa, como Mario Sánchez, y nos dice a nosotros de qué podemos y de qué no podemos hablar", apuntó Lousteau en dirección al formoseño.

"Le voy a recordar señor senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador... Lo comparó con un cómico, lo acaba de comparar con un cómico", le contestó la expresidenta al radical.

"Sí, de la misma manera que él nos acaba de decir a nosotros desubicados", manifestó Lousteau.

Al final de la sesión, según reconstruyeron fuentes parlamentarias, otra situación conflictiva tuvo como protagonistas a Cristina y a Lousteau. "Distancia reglamentaria", le advirtió la vicepresidenta al senador opositor cuando éste se acercaba a recriminarle por la redacción del acta de una votación.

"¿Distancia reglamentaria? La mantengo, pero hace falta el barbijo y no todos lo estamos usando", le respondió Lousteau, apuntando contra Cristina, quien se niega a utilizar el tapabocas durante las sesiones.

Las contestaciones subieron un poco más en su tono cuando Cristina Kirchner trató se seguir la conversación. "Mirá", empezó a decir la vicepresidenta. Sin embargo, no pudo terminar la oración porque Lousteau la interrumpió y le aclaró: "No me tutee porque yo la estoy tratando de usted".