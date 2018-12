El presidente Mauricio Macri dijo este sábado que el documento final de la Cumbre de Líderes del G20 "refleja la necesidad de revitalizar el comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC)", así como "la preocupación de todos por el cambio climático", al hablar en la última sesión plenaria del foro, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires.



Los líderes del G20 acordaron en Buenos Aires la necesidad de reformar la OMC, el organismo intergubernamental que regula el comercio internacional, según el documento final adoptado en el segundo y último día de la cumbre.



El documento, que lleva el título "Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible", dice que "el comercio internacional y la inversión son importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo".



El texto reconoce la contribución que ha tenido el sistema multilateral de comercio diseñado en su día para ese fin, pero determina que actualmente "no cumple con sus objetivos y hay espacio para su mejora", por lo que los líderes del G20 "apoyan la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento".



Asimismo, el documento, que cuenta con siete páginas, incluye temáticas como el clima, que definieron como "el gran elefante en la habitación", el exceso de capacidad de la producción de acero y las tasas en la economía digital.



Los líderes del G20 acordaron que 19 de los países del foro apoyan el Acuerdo de París sobre cambio climático pero que Estados Unidos no lo respalda.



También reconocieron el drástico aumento de los flujos migratorios internacionales y destacaron la necesidad de esfuerzos compartidos para ayudar a los refugiados y resolver los problemas que los obligan a dejar sus países.



En otro orden, el documento hace referencia a la importancia del multilateralismo, un término discutido sobre todo tras la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China y que puede llegar a su fin durante la cena que se espera que mantengan este sábado, Xi Jinping y Donald Trump.



Disidencia de Estados Unidos



Cabe aclarar que los líderes del G20 reafirmaron su preocupación por el cambio climático y su compromiso con políticas que garanticen "el desarrollo sustentable", según el documento firmado este sábado al finalizar la cumbre de Argentina que no logró evitar la disidencia de los Estados Unidos.



"Reafirmamos nuestro compromiso de liderar la transformación hacia el desarrollo sostenible y apoyamos la Agenda 2030 como marco para el avance de esta meta y el Plan de Acción del G20", dice el texto.



Como garantizar un desarrollo sustentable y asegurar políticas que mejoren el cambio climático fueron uno de los temas más conflictivos durante la reunión, ya que Estados Unidos se niega a tomar muchas de las medidas acordadas en 2015 en la Cumbre de París.



Esas diferencias quedaron plasmadas en el punto 21 del documento firmado, que dice: "Los Estados Unidos reiteran su decisión de retirarse del Acuerdo de París, y afirman su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso a la energía y a la seguridad, utilizando todas las tecnologías y fuentes de energía a la vez que se protege el medio ambiente".



En otro tramo, el documento agrega: "Reconocemos la importancia de las estrategias integrales de adaptación, incluida la inversión en infraestructura resistente a los fenómenos meteorológicos extremos y desastres".

Este es el documento final original (en inglés)