La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, envió un mensaje de audio a los fiscales de las elecciones de este domingo a quienes les hizo un pedido muy particular.

Después de agradecerles por "el trabajo que van a hacer" en las PASO, la senadora les recordó mediante un mensaje de voz difundido por Whatsapp que tienen la "inmensa responsabilidad de cuidar los votos".

El mensaje de Cristina a lxs fiscales.@CFKArgentina pic.twitter.com/KB8OF1ugW0 — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 10, 2019

"Por nada del mundo se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto. No se vayan hasta que se complete el acta, el certificado y el telegrama. No se vayan hasta contar con estos elementos completos y tampoco se vayan sin sus certificados de escrutinio", destacó la ex presidenta.

A su vez, solicitó a los fiscales que que tampoco se vayan hasta que el Correo se lleve todas las urnas. "Si durante el recuento escuchan que vamos ganando o perdiendo o empatando o lo que sea, ustedes quédense en su mesa contando los votos hasta el final. Es muy importante no abandonar la mesa hasta que todos los votos sean contados".