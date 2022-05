La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, realizó un contundente pedido a los dirigentes de Juntos por el Cambio en torno al debate que se da dentro de la coalición opositora sobre si debe o no ingresar dentro de ese espacio el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei.

"El votante de Milei también es un votante de Juntos por el Cambio. Me parece muy importante que no tomemos distancia del votante de Milei por tomar distancia de Milei", enfatizó Bullrich, en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno macrista pidió a los dirigentes de su espacio "dejar de hablar de él (Milei)" o no ser en Juntos por el Cambio "sus voceros" al ponerlo en el centro de la discusión.

"No corresponde que cerremos o abramos puertas a otro partido que no ha pedido el ingreso a Juntos por el Cambio, es una discusión sobre algo que no existe", analizó la dirigente de la coalición opositora.

Días atrás, Milei se refirió a la posibilidad de unirse con el ex presidente Mauricio Macri en diálogo con Crónica HD de cara a las próximas elecciones, aunque solo si cumple algunas condiciones propuestas por el economista liberal.

"No tengo afinidad con el Frente de Todos, pero a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich los recibiría en La Libertad Avanza", declaró Milei al periodista "Chiche" Gelblung.

Sobre esta línea, subrayó que "el Gobierno de Macri fue malo", pero le gustaría "discutir con él si verdaderamente con el lastre que implica estar acompañado por la UCR, la Coalición Cívica y las palomitas tibias, se puede gobernar".

La visión de Horacio Rodríguez Larreta

En torno a la posibilidad de sumar a Milei, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que "el objetivo es consolidar el espacio con un plan que transforme a la Argentina" y "generar consensos", aunque esquivó una definición sobre si el economista liberal debe estar dentro del espacio.

"Hay una serie de valores en los que tenemos que coincidir para construir ese consenso que tiene que ser lo más amplio posible, pero no es con todos. Con gente que cerró la Argentina al mundo y que su única relación es con Cuba, Nicaragua y Venezuela", consideró Larreta, al referirse al Frente de Todos, en una entrevista con Clarín.