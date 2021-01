El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se encuentra aislado preventivamente luego de que su esposa Claudia Ledesma Abdala, presidenta provisional del Senado, diera positivo de coronavirus.

“Quiero comunicar, que a partir de esta tarde me encuentro aislado preventivamente por ser contacto estrecho de caso positivo de COVID. Mi esposa, Dra. Claudia de Zamora, a raíz de un hisopado de rutina (para viajar a Bs. As, por actividad oficial, y regresar cumpliendo el requisito del resultado previo antes de las 72 hs) en el día de la fecha dio positivo a la presencia del virus", informó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Y agregó: "Por tal motivo nos encontramos aislados toda la familia, cumpliendo los protocolos establecidos, sin síntomas y en buen estado de salud".

"Me realizaré el análisis correspondiente, y comunico que seguiré trabajando en mi actividad oficial de manera virtual desde mi domicilio", concluyó Zamora a través del comunicado.

Por su parte, Ledesma Abdala confirmó por sus redes sociales que dio positivo de coronavirus, y que se encuentra "aislada y sin síntomas".



"Quiero comunicar, que a partir de esta tarde me encuentro aislada en mi domicilio, atento a que en el día de la fecha me comunicaron el resultado positivo de Covid-19, a raíz de un hisopado de rutina que me realicé para poder viajar a Buenos Aires por actividad oficial", apuntó la legisladora.



En este sentido, remarcó: "También quiero comunicar que me encuentro yo, y mi familia sin síntomas y en buen estado de salud".