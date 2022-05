En una clara advertencia al sector político que él integra con miras a las elecciones presidentiales de 2023, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, advirtió esta mañana que el ex mandatario Mauricio Macri "no fue sólo una amenaza en el 2019", sino que también lo es hacia el furuto porque, aseguró, está decidido a "llevarse puesto todo" si vuelve a ser Presidente. En ese sentido, llamó al Frente de Todos (FdT) a "proyectar y pensar cuál es el país que queremos".

El ministro planteó en declaraciones a radio El Destape que "estamos discutiendo cómo mejorar el salario de los trabajadores, si es con un bono, anticipando el salario mínimo o levantando el piso de Ganancias, pero no discutimos congelar las paritarias y sacarle derechos a los trabajadores".

Katopodis agregó que "están en discusión dos modelos: Macri no sólo fue una amenaza en el 2019, sino que lo es en adelante. No es una hipótesis sino que ellos están ahí y a la derecha de Donald Trump, decididos a llevarse puesto todo", afirmó el funcionario.

La expresión de enojo de Katopodis de 2019, cuando recibió a Macri y a Vidal.

"Pensar la Argentina productiva"



El ex intendente de San Martín afirmó posteriomente que "la posibilidad de repensar la Argentina productiva e industrial" no se la pueden dejar a la derecha porque "no lo van a hacer", y sostuvo que el peronismo tiene que "recuperar la intensidad de un proyecto nacional y evitar la fragmentación y sumatoria de particularidades territoriales" para "construir poder político y social".

"No podemos perder la oportunidad de pensar la Argentina productiva. Me tocó hacer obra publica en la pandemia, construir hospitales y obras de mediana y pequeña escala para reactivar el empleo y ponerlo en marcha en el 2020 y el 2021. Ahora estamos en un momento de poder proyectar y pensar cuál es el país que queremos", destacó.

En ese marco, consideró que no tenemos derecho a dejar a los argentinos a la intemperie de lo peor de la derecha que no tiene ningún escrúpulo". Con ese argumento, llamó a contribuir sobre "un sendero que tiene que ser muy claro en el crecimiento, trabajo y mejora del poder adquisitivo".

"Hay logros muy claros. Se recuperó todo lo que se perdió en pandemia, el desempleo está en sus niveles más bajos y se viene recuperando empleo en todos los sectores de la economía y hay récord en materias de exportaciones", dijo, a modo de balance parcial positivo.

No obstante, reconoció que en el presente "tenemos dos desafíos muy claros, que es tener los dólares para seguir creciendo y fundamentalmente mejorar los salarios y el poder de compra para que la plata alcance porque la billetera está flaca".

La interna en el Frente de Todos

Asimismo, el ministro afirmó que el debate dentro del FdT no lo asusta "para nada", sino que tiene que estar ordenado "en función de un objetivo que es consolidar la coalición", y señaló que existen "muchas más coincidencias que las que los medios quieren amplificar".



"Es importante que tomemos propuestas que pueden venir de Máximo Kirchner, o Sergio Massa y de cualquier integrante del FdT", remarcó.



Además, aseguró que "no hay dudas" que la opinión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es escuchada por su relevancia, claridad conceptual y su experiencia", y porque, "cada vez que opina, quiere lo mejor para el FdT".



"Si logramos bajar el ruido de la coalición, se va a escuchar más fuerte el ruido de ellos. Tenemos que tener en claro que el FdT es mucho más grande que el acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina", completó.