En apenas unas horas, oficialismo y oposición bonaerense volvieron a trenzarse por la malograda sesión en la que se iba a votar la ley impositiva de la provincia, que actualiza una serie de impuestos como Ingresos Brutos y el Inmobiliario entre otros. Desde el Frente de Todos fue directamente el gobernador Axel Kicillof quien cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio, a quienes acusó una vez más de "montar un show mediático" y no seguir la negociación respecto del articulado del proyecto.

En diálogo con Crónica, la ministra de gobierno Teresa García, puso nombre y apellido a la disputa, al asegurar que el proyecto quedó "rehén de la interna entre María Eugenia Vidal y Jorge Macri" respecto del liderazgo opositor. El jefe de gabinete, Carlos Bianco, recordó que el año pasado "con una inflación del 27%, Vidal subió un 56% promedio los impuestos, con picos del 75%. Hoy le dicen impuestazo", y pidió "coherencia, por favor".

La respuesta no tardó en llegar. El presidente del bloque opositor en el Senado -donde tienen mayoría- Roberto Costa tildó de "caprichoso" al mandatario por no dar el brazo a torcer en la exigencia que le plantearon de poner un tope del 55% al aumento. Apenas unos minutos después, el gobernador pidió derecho a réplica y reiteró sus críticas al bloque opositor.

En ese marco, subrayó: "Hay dos mentiras: que esto es un impuestazo y que el gobierno no quiere negociar. Queremos reconducir la negociación sobre bases ciertas. Dejaron una provincia con una deuda muy difícil de afrontar, al 63% de los pibes y las pibas del conurbano en la pobreza, a la clase media, a los profesionales y a los pequeños comerciantes en una situación de desesperación en sus empleos y en sus negocios".

Asimismo, agregó: "Llegaron un poco tarde para defender a la clase media que en cuatro años quebraron. Esta ley forma parte de un conjunto de medidas que favorece el consumo y el mercado interno".

Habrá nueva sesión

"La negociación con la oposición estaba encaminada, pero el jueves cambió el interlocutor y ese bloque pasó a tener una actitud belicosa", le dijo a Crónica Teresa García, la ministra de Gobierno bonaerense. A partir de la salida de María Eugenia Vidal de la discusión, quien ocupó ese lugar fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

"Su intención fue darle un golpe al proyecto, claramente, y para eso fueron a buscar a algunos medios de comunicación", analizó la funcionaria. Para la ex senadora provincial, "a la ex gobernadora se la ubica exclusivamente en las revistas del corazón", mientras que el jefe comunal "cambió los términos buscando quedarse con cargos a cambio de acompañar el proyecto. Por eso decimos que no aceptamos extorsión", disparó.

García fue un paso más allá, al preguntarse: "¿Estuvo planificado esto, que alguien abandone una negociación para que otro llegue con una postura más dura? ¿Quieren dejar al gobierno sin instrumentos básicos?". Por último, confirmó que convocarán a una nueva sesión, aunque sin fecha confirmada, subrayó que "no se puede tener de rehén a un gobierno para dirimir la interna del PRO", y destacó la actitud de "muchos intendentes de ese espacio que se comunicaron conmigo para expresarme su desacuerdo con esa estrategia".