El costado "celeste" de la plaza del Congreso, donde se manifestaron y aguardaron el resultado los denominados pro-vida, identificados mayoritariamente por integrantes de agrupaciones religiosas, poco a poco se fue apagando por el pesimismo de los presentes ante los rumores de una posible ventaja de los "verdes", quienes brindaron su apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, proyecto que llegó con la media sanción de Diputados.

Durante toda la mañana y la tarde del martes, ese sector permaneció activo, con rezos, cantos, bailes y mucho optimismo en que ocurra lo mismo que sucedió en 2018, cuando la ley fue rechazada por el Senado. Pero la presunta aprobación del proyecto desató el enojo masivo.

Senadores "celestes" buscan ir a la Justicia

El temor era tal que la senadora nacional de Juntos por el Cambio por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, anunció que si el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) resultaba aprobado durante la sesión especial, el sector que está en contra de la iniciativa acudirá a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad.

"Salga lo que salga en esta votación, esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad", había anticipado la senadora.

Para Maurice Closs (ex gobernador de Misiones) "hay que sacarle la clandestinidad, no tengo dudas que hay que discutir una cuestión de fondo en el Código Penal. No creo que sea una ley de orden público y no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas".

El senador de San Luis Claudio Poggi, en tanto, pidió "diseñar políticas públicas que permitan cuidar la vida del bebé por nacer y de su mamá. Las políticas públicas pasan por la educación, el cuidado de la madre embarazada vulnerable, la desburocratización de los sistemas de adopción".

La preocupación de quienes votarían en contra se dio porque en los últimos días muchos de los legisladores que estaban indecisos se mostraron a favor de la legalización.