Aunque falta un año para las elecciones presidenciales en nuestro país, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, sostuvo que "hoy las PASO están vigentes y a mí me parece que en el caso del Frente de Todos pueden ser muy movilizadoras para las bases de la militancia, por eso no quiero que se eliminen", además de opinar sobre la situación que se vive en el país vecino a poco de definir su futuro electoral.

Scioli argumentó que "hoy las PASO están vigentes, salvo que el Congreso tenga un consenso para eliminarla, a mí me parece que en el caso de Frente De Todos, para hablar de mi espacio político y no meterme en el otro, son muy movilizadores desde las bases de la militancia de la participación de cada rincón del país, de la aspiración de un concejal, intendente, gobernador son movilizadoras e integradoras, esa es la misión de las PASO, es una herramienta que se utiliza para eso".

"En mi caso he participado en mi candidatura a gobernador con las PASO, y en 2015 no es verdad que no hubo PASO porque estaba habilitada para quien se quisiera presentar respetando la formula y hubo libertad y consenso y nadie se presentó. Me parece que en este momento, con la diversidad, el Frente de Todos puede ser un gran ordenador de las candidaturas. No me parece mal que las PASO sean en setiembre y no en agosto", agregó el funcionario.

Por otra parte, consultado sobre la actualidad nacional, el embajador en Brasil opinó que "al presidente le ha tocado un periodo de gobierno que es una carrera de obstáculos y de situaciones, que modificaron la idea original que tenía para la argentina, aun así se enfrentó a la pandemia y se llegó a un acuerdo con el fondo de renegociación, aun así saco al país de las consecuencias desgraciadas de esta guerra, y el gobierno se está enfocando con prioridades, en este momento es recomponer salarios, bajar la inflación y movilizar todo el aparato productivo con orden fiscal con visión progresista".

"Alberto (Fernández) dice que lo que yo quiero es generar condiciones para que nuestro espacio político gane el año próximo y no antepuso una candidatura de él, diciendo quiero ser yo el candidato. De todas maneras, como todo presidente, tiene derecho a su continuidad constitucional y también dijo que si es necesario no iría por la reelección. Alberto es un hombre paciente, tolerante, democrático, con una gran experiencia en la que se enfoca en distintos problemas", dijo Scioli a Nancy Pazos en Ruleta Rusa por Metro 95.1.

Además, se refirió a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: “Alberto y Cristina van a resolver que es bueno para el país. No necesitan intermediación” y agregó “hablo seguido con Cristina. La tengo al tanto de todo lo que pasa en Brasil”.

Daniel Scioli: situación en Brasil

Por otra parte, es sabido que el domingo venidero se define el balotaje entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva para saber quién será el presidente de Brasil. Con relación a esto, Scioli manifestó que "es un clima de máxima tensión electoral porque fue una semana muy difícil para Bolsonaro por el episodio de Jefferson (Roberto) que resistió a los tiros y con dos granadas cuando la policía lo fue a detener y eso genero una gran convulsión. Se le cuestionó mucho esto a Bolsonaro, cuando él promueve a la gente que se arme, pero una cosa es el arma en defensa propia y otra cosa una persona armada que resiste a la autoridad, en el marco de una campaña de fuertes agresiones con una guerra en las redes sociales con acusaciones mutuas y esta noche a las 21 se llevara a cabo el último debate y lo transmitirá O Globo, y puede significar una influencia en aquellos indecisos o aquellos que no fueron a votar en la primera vuelta, que son alrededor de 30 millones de brasileños".

El funcionario agregó que "las encuestas en el principio de semana indicaba una especie de paridad y ahora muestra a Lula arriba por algunos puntos, pero hay que hacer la salvedad de que está todo dentro del margen del error, y se cree que mientras más gente participe de la votación hay más posibilidad para Lula, eso es lo que especula aquí. Ahora lo que ocurra esta noche y lo que ocurra mañana porque la campaña se puede realizar hasta las 22 horas, puede cambiar todo".