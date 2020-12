La coalición reúne a diez provincias del NEA Y NOA con el objetivo de impulsar el desarrollo regional estratégico y corregir asimetrías estructurales. Temas como la infraestructura y logística integrada, redes viales, conectividad, tarifas diferenciadas, son algunos de los cuales forman parte de la agenda en común que impulsarán los mandatarios. El gobernador Jorge Capitanich recibió este viernes a nueve gobernadores del Norte argentino con quienes lanzó Argentina 10 Norte Grande, una coalición formada con el objetivo de potenciar la integración regional. La presentación contó con las presencias de los mandatarios de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Juan Manzur; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Salta, Gustavo Sáenz.



“El Norte necesita transferencia de recursos porque sabemos gobernar, ejecutar y resolver los problemas de nuestras comunidades, y con esa descentralización podemos ayudar a poner a la Argentina de pie con mayor velocidad. Estoy convencido de que, con la experiencia, el compromiso y la diversidad de tipo político e ideológico, podemos lograr que el Norte grande no sea un capítulo de una grieta”, afirmó Capitanich como mensaje de inicio en el acto.

Mediante la firma de un acta, los gobernadores pusieron en marcha formalmente el Consejo Regional del Norte Grande y la Asamblea de Gobernadores, cuyo primer presidente pro témpore será Jorge Capitanich, durante seis meses. Además, se conformó una Junta Ejecutiva, integrada por ministros de las distintas provincias, y se designaron dos coordinadores, uno de cada región, por el NOA y el NEA.

El Consejo tiene como objetivo principal, tal como lo establece el acta firmada este viernes, “propiciar una agenda en común basada en la convicción compartida de un proceso de integración de nuestro Norte Grande como camino de mayor y mejor desarrollo de nuestros pueblos y sus habitantes”.

En sus considerandos, el acta firmada por los gobernadores establece que la integración regional Norte Grande “implica reconocer la importancia estratégica de 849.563 km2 (30,6 % de la superficie del país), la concentración de 9.872.598 de habitantes (21,8% de la población del país), el tercio de la superficie sembrada del país con una matriz productiva diversificada que permite una actividad económica asociada a la minería (litio, cobre y demás minerales), hidrocarburos (petróleo y gas), turismo, cultura, industrias y comercio”.

Además, el documento resalta entre sus ejes parte del análisis político del gobernador Capitanich al considerar que “la superación progresiva, racional y sistemática de las restricciones históricas que hemos padecido como República se hace cada día más necesaria y urgente para el desarrollo de un país federal, con integración armónica e igualdad de oportunidades” y promueve tres ejes políticos esenciales para el crecimiento y el progreso: “política industrial, política de empleo, y política de desarrollo autónomo de nuestras economías regionales”,

El Consejo también contará con las comisiones de trabajo que tendrán a su cargo el análisis y estudio de los distintos temas de su competencia que se definan para su tratamiento, análisis e implementación. Las comisiones son temáticas y se centran en los ejes de Energía, Empleo, Infraestructura y Logística integrada, Economía y Finanzas, Informática y Comunicaciones, Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Además, habrá comisiones centradas en ejes de Derechos Humanos, Géneros y Diversidades, Gobierno e Instituciones, Seguridad Pública y Justicia, Economía Popular, Desarrollo Social, Educación, Salud, Viviendas, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, Desarrollo Científico y Tecnológico y Relaciones internacionales e Integración Regional.

AGENDA DE TEMAS PRIORITARIOS

Para finalizar su discurso, Capitanich resaltó: “Nuestro pueblo se merece una reparación histórica, y esto no es una pelea con nadie. Es unir fuerzas con nuestro Presidente para hacer las cosas que deben hacerse. Es necesario cambiar nuestra realidad juntos y trabajando codo a codo, para poner a la Argentina de pie”.En la lista de temas prioritarios a trabajar se incluye un Plan de infraestructura, un Programa Federal de Viviendas (con un fondo especial para reducción de déficit habitacional) y una agenda ambiental de cambio climático, basado en los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Entre los temas también se tratarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); el Decreto Nº 214/2001, Contribuciones patronales; la deuda Camessa, su actualización y movilidad tarifaria; y la tarifa energética diferencial.“Necesitamos discutir una política monetaria de encajes y financiamientos diferenciales. Son esenciales estas herramientas, como por ejemplo una tarifa energética diferencial a causa de nuestras altas temperaturas. Así como la Patagonia tiene altos subsidios especiales en el gas, que pagamos todos los argentinos, nosotros no tenemos un pago diferencial de energía en el Norte Grande”, explicó Capitanich.Otro de los asuntos serán el subsidio al transporte público de pasajeros, la regulación de los precios de combustibles, proyectos energéticos no convencionales, la regulación de bioetanol y biodiesel (corte e incentivos diferenciales para provincias del norte del país). “Nuestros hermanos y hermanas necesitan un sistema con mayor equidad en la distribución de recursos. Tenemos menos subsidios y pagamos más caro el precio de nafta y gasoil que el AMBA”, manifestó el gobernador.

La agenda incluye el abordaje sobre la zona franca, el sistema de transferencias de cargas y puerto seco, la compensación del déficit previsional, el financiamiento con organismos financieros internacionales y convenios país-país (30.000 millones de dólares en 15 años para el desarrollo del norte grande argentino).También aborda la integración de la Red de Capricornio con Arsat y Enacom para la universalización de última milla, la red de gasoducto del Norte Grande, el financiamiento productivo y el fondo de garantía del norte con encajes diferenciales para las economías regionales, y la agencia de inversiones y comercio exterior del norte grande argentino.Se trabajará sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, el ferrocarril Belgrano Cargas-Mesopotámico-Urquiza, integración transversal y recuperación de tramos existentes en desuso, los corredores bioceánicos de rutas 81, 16, 11, 12, 89, 9, 64, 38, 60, 40, 150, 75, 157, y los puentes entre provincias y con países junto a desarrollo de infraestructura de pasos fronterizos.



“La Hidrovía Paraná-Paraguay puede ser una plataforma extraordinaria, pero también un factor de mayor concentración económica si no establecemos reformas. Debemos trabajar para que nuestros puertos sean obligatorios, para que no se recientan los precios de nuestros productos”, resaltó Capitanich.

Entre otros puntos importantes, se trabajará en la agenda internacional y de internacionalización de la región Zicosur, el plan de integración en sus diferentes corredores, la presidencia pro-tempore de Mercosur y Transferencia de mando en el norte argentino. Por último, se incluye el plan de vacunación Covid-19, la regulación de precios de medicamentos, y la Declaración por la Ley de Humedales y Bajos Submeridionales.

Capitanich durante la histórica jornada.