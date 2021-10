El candidato a diputado nacional por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sostuvo que conformará un "minibloque liberal" con el candidato a legislador por la Ciudad Javier Milei, con quien estuvo cerca de armar una alianza electoral para los comicios legislativos, pero finalmente se presentaron por separado.

En ese sentido, Espert enfatizó en diálogo con la AM 630 que junto a su "amigo Javier Milei" buscan armar un bloque que "pueda representar a la gente común" y que en este momento llevan adelante entre ambos una "división de tareas", con "Milei en capital" y su espacio político "recorriendo un territorio enorme como es la provincia de Buenos Aires".

Durante la entrevista, Espert se refirió también a su mirada sobre los planes sociales, tema sobre el que tanto él como Milei se han referido en varias ocasiones durante su campaña por las elecciones de medio término.

.

"Ningún país del mundo se edificó en base a planes. Los planes nunca pueden tener un monto, como ocurre hoy, que desaliente a la cultura del trabajo", afirmó el pasado sábado Espert, en claro desacuerdo con la implementación de esta política.

Al respecto, el economista liberal y candidato en la provincia de Buenos Aires resaltó que "la forma de quitar los planes sociales es con la generación de trabajo y hoy por hoy no existe eso", en tanto que consideró que "se deberían auditar también porque hay mucho atorrante utilizándolos".

Sobre esta línea, Espert también apuntó contra las organizaciones sociales y enfatizó que hay que "darles cero pesos", ya que "no se puede construir un sindicalismo a favor de no tener derechos".

.

"Acá está todo tan mal que no se va a lograr solucionar nada atacando un solo problema. No podés tener planes sociales para edificar un país. Hay que terminarlos. No pueden tener un monto que desincentive la cultura del trabajo", destacó.

Por su parte, Javier Milei también se refirió al tema durante el pasado sábado durante una entrevista a CNN Radio, en donde mostró una mirada algo más moderada sobre cuál debería ser el futuro de los planes sociales, ya que no habla de quitarlos, aunque se planta sobre la misma posición de Espert de que quienes lo reciben "los abandonen".

"Los planes sociales no deberían ser eliminados sino que las personas deberían abandonarlos. La reforma del Estado se puede hacer bajando el gasto público en zonas improductivas", afirmó Milei.

.

En torno al tema, el economista liberal y candidato a diputado en la Ciudad resaltó que "no se puede castigar a los beneficiarios de planes sociales, que son víctimas", mientras que subrayó que "el ajuste lo tiene que hacer la política, no la gente".

"Los políticos ladrones usan de escudo a los vulnerables para mantener los privilegios de casta. Yo propongo un ajuste sobre las partidas donde roban los políticos. Es un número alto. Hay un robo de la política equivalente a cinco puntos del PBI. Este ajuste no toca un solo plan social ni a un solo jubilado", propuso Milei.