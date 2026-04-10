El Gobierno lanza un sistema digital para centralizar y transparentar el control de los planes sociales

El Ministerio de Capital Humano pone en marcha el Sistema Social (SISOC), una plataforma interna para centralizar y analizar la información de las prestaciones sociales.

Esta herramienta digital, impulsada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, busca sustituir la gestión manual por procesos automatizados que permitan una trazabilidad completa de los fondos públicos.

Según informaron las autoridades, el sistema permite cruzar datos para identificar irregularidades y optimizar la asignación de recursos basándose en evidencia técnica.

Transparencia y digitalización de procesos

El titular de la cartera, Juan Bautista Ordoñez, destacó que el objetivo principal es la eficiencia y la eliminación de gestores externos.

"Buscamos la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia en la gestión. Así se puso en marcha la idea de que algún momento la Secretaría contara con un sistema de seguimiento de las políticas sociales, que sea eficiente", explicó el funcionario.

Ordoñez también se refirió al estado previo de la administración de estos datos: "Teníamos una ausencia de información llamativa. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante. El SISOC es un salto cuántico respecto a la ubicación, el conocimiento, alcance y control de las políticas públicas".

Detección de irregularidades y control de centros

Por su parte, Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humano, detalló que la plataforma unifica las trayectorias de los beneficiarios en un solo legajo.

Esta funcionalidad ya permitió identificar casos que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad: "Empezamos a ver que había programas que cuando lo pasamos al sistema vemos que si hay una persona con una situación inconsistente, como que tenga cinco casas, lo sacamos", señaló Lepera.

Además del control individual, el sistema abarca a más de 3.600 espacios comunitarios.

"Hoy sabemos de todos los espacios que tenemos, si tienen abastecimiento, si tienen baños, si tienen actividades, cuáles hacen", describió el subsecretario sobre el nivel de detalle que alcanza la nueva herramienta.

Proyecciones para el año 2026

De cara al futuro, el Ministerio de Capital Humano planea ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos estatales durante 2026.

El plan incluye la incorporación de módulos para que los Centros de Familia rindan cuentas de forma digital y accedan a capacitaciones.

La estructura del sistema se divide en tres ejes principales: el Legajo de centros, que nominaliza la asistencia y presupuestos; el Panel de métricas, que utiliza inteligencia artificial para detectar fraudes; y el apartado de Vouchers de familia, destinado a la gestión de inscripciones y beneficios directos.