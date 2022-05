La ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani se presentó este lunes ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, pero se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

La ex funcionaria de la AFI fue recibida por los miembros de la comisión -encabezada por Leopoldo Moreau- y allí presentó un escrito en el cual argumentó los motivos por los cuales no iba a declarar ante ese organismo parlamentario.

En la nota, Majdalani manifestó que no iba a exponer ante la comisión ni tampoco respondería preguntas, aunque aclaró que sí lo haría ante la Justicia, si fuera llamada a hacerlo por estas denuncias. La decisión de la Bicameral de convocar a Majdalani fue adoptada la semana pasada, tras haber recibido al ex titular de AFI, Gustavo Arribas, quien también se negó a declarar y presentó un escrito ante los miembros de la comisión.

Silvia Majdalani presentó un escrito y se negó a responder preguntas.

Los ex funcionarios del organismo de inteligencia fueron mencionados ante la comisión

parlamentaria por algunos de los participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que empresarios, autoridades de la AFI de la gestión macrista y funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal analizaron cómo impulsar causas contra gremialistas.

El ex director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien dijo haber asistido a la reunión del Bapro de 2017 para supervisar la grabación de las cámaras, señaló que concurrió por una supuesta orden de Arribas que le fue retransmitida por Majdalani.

La Bicameral inició la investigación sobre la llamada mesa judicial bonaerense luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciará ante los tribunales federales que había hallado un video de esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la que, se supo, participaron también espías.

La comisión ya convocó a tres ex directivos de la AFI de la gestión macrista: el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián De Stéfano y el ex jefe de gabinete de la agencia Diego Biorci, además del mencionado Dalmau Pereyra.