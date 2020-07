La ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, pidió este jueves la excarcelación en la causa por presunto espionaje ilegal, al igual que otros dos detenidos, luego de la decisión de apartar del caso al juez Federico Villena, tomada por la Cámara Federal de La Plata.



Martinengo, que fue la última indagada en el caso antes del apartamiento del juez, negó anoche los cargos en su contra y dijo que "nunca" recibió informes de inteligencia, informaron fuentes judiciales. También sostuvo que las reuniones que mantuvo con exagentes de la AFI, ahora detenidos, fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política.



Martinengo declaró desde las 22 de anoche hasta las 2 de esta madrugada y tiene pendiente de resolución un pedido de arresto domiciliario por ser paciente de riesgo ante la pandemia de coronavirus pero agregó ahora un planteo de excarcelación.

Según la investigación, la exfuncionaria se reunió al menos 12 veces entre 2018 y 2019 con exmiembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno. Ante el juez, Martinengo aceptó declarar, dijo no tener vínculos con el ex presidente Mauricio Macri y que mantenía un trato formal de trabajo con su exsecretario privado, Darío Nieto, también investigado en el caso.



La indagatoria debía continuar en fecha a determinar, pero ahora todo quedó suspendido ante la decisión de apartar a Villena y derivar la totalidad del caso a su par de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.



Otros dos detenidos, los ex agentes de la AFI Facundo Melo y Jorge Sáez, reclamaron también ser excarcelados por considerar "nula" la detención ordenada por Villena en el caso.



Al conocerse el fallo de la Cámara Federal de La Plata, la Policía Federal ya había concretado el traslado al juzgado de Lomas de Zamora de los tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha, Javier Bustos, Domnique Lasaigues y Alan Ruiz.

Todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas.



En lo formal el expediente que investiga las maniobras de espionaje ilegal a políticos, empresarios y periodistas desde la Agencia Federal de Inteligencia en el macrismo, seguía hasta ahora en el juzgado de Villena, quien según resolvió la Cámara, debería remitirlo a su par Auge.



Este último magistrado tendrá ahora que decidir sobre los planteos por las 22 detenciones ordenadas en el caso y determinar si concluye con las indagatorias para luego resolver situaciones procesales.

Por que corrieron del caso al juez

La Cámara Federal de La Plata apartó al juez Villena de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante la gestión de Macri tras hacer lugar al planteo de abogados defensores de exagentes de la AFI.

De este modo, apartó al juez del caso y resolvió que el expediente pase en su totalidad al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Auge.



El juez de Cámara platense Agustín Lemos Arias -a cargo del Tribunal durante le feria extraordinaria- aceptó las recusaciones planteadas por las defensas de tres de los acusados contra Villena por temor de "parcialidad" y le sacó el expediente, aunque sin declarar la nulidad de ninguno de los actos procesales que este llevó a cabo durante la investigación.

Los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.



La Cámara le encomendó, además, al nuevo juez de la causa que entre los primeros pasos que dé en el expediente se ocupe de definir las situaciones procesales de todos los acusados que ya fueron indagados entre el miércoles y el jueves por Villena en presencia de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Ambos seguirán interviniendo en el expediente y su instrucción ya les fue delegada por Auge, como en el caso de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas", destacó el juez Lemos Arias en su resolución.