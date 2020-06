Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentara el lunes como testigo en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, donde el magistrado Federico Villena le presentó todo el material referido al presunto espionaje ilegal del que habría sido objeto por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri, ahora se espera por la misma razón la presencia de Horacio Rodríguez Larreta. Tras haber sido citado por el juez, el jefe de Gobierno porteño pidió una prórroga por unos días y, según pudo saber Crónica de altas fuentes de la ciudad, su idea sería concurrir el próximo viernes.

Cuando fue consultado sobre el tema, Rodríguez Larreta refirió que "esta semana" va a estar por la sede judicial y expresó su "repudio" a las práctivas de espionaje. "Confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades", aseguró, al tiempo que se mostró convencido de que "ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna medida política en esta dirección".

Cabe indicar que también otros dirigentes de la propia coalición de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) habrían sido víctimas del espiojane, como el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el diputado nacional Waldo Wolff y los ex diputados nacionales Emilio Monzó y Nicolás Massot, además de varios políticos, sindicalistas y referentes sociales de otros colores políticos.

Un querellante

Por otro lado, el secretario de Economía Social y coordinador nacional de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, presentó un escrito para ser querellante en la causa, dado que la organización que lidera podría haber sido víctima del delito.

A la salida del juzgado, Menéndez sostuvo que se decisió ser querellante porque "a través de los medios de comunicación nos enteramos que Alan Ruiz espiaba a los movimientos sociales, y a Barrios de Pie en particular". Agregó que, según lo que pudo averiguarrse "montaron una asociación civil que donaba mercadería a comedores comunitarios y hacía talleres, y al presentarse como asociación civil lo que hacían era infiltrarse a través de la gente".

"La denuncia la hago yo como coordinador nacional, probablemente también sea uno de los espiados pero no tenemos claro cómo llevaban adelante el proceso de escuchas", indicó el dirigente social.