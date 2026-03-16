Rodríguez Larreta lanzó su espacio de cara al 2027

Horacio Rodríguez Larreta presentó este lunes "Metrópolis", su nuevo espacio político con el que apunta a competir en las elecciones ejecutivas de la ciudad de Buenos Aires en 2027.

"Estoy convencido de que la Ciudad tiene todo para convertirse en una gran metrópolis, pensada para la vida cotidiana de la gente, conectada", sostuvo el ex jefe de gobierno porteño en un mensaje difundido por sus redes sociales.

Al respecto, el actual legislador porteño aseguró que esa transformación tiene que comenzar "desde el sur y de ahí al resto de la Ciudad".

Asimismo, aseveró que su espacio ya tiene "más de cien proyectos que se pueden financiar" con el presupuesto de CABA. Entre esas iniciativas, mencionó el complejo hospitalario del sur y la construcción de 25 mil viviendas en el sur para la clase media.