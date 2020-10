El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, tomará este martes declaración indagatoria al ex secretario privado Darío Nieto, luego de haberle denegado -la semana pasada- la anulación de lo actuado en el proceso y su convocatoria a la citación.



El magistrado rechazó también la semana pasada el pedido del ex director General de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Antonio "Jaime" Stiuso, de ser aceptado como querellante.

La declaración de Nieto está prevista a través de la plataforma Zoom, en una audiencia virtual en la que participarán los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La semana pasada, ante el pedido de Nieto, Auge respondió en su fallo: “No ha lugar el pedido de suspensión de audiencia indagatoria designado para el próximo 6 del corriente mes y año, respecto del nombrado, como así tampoco, a la interrupción en la prosecución de la presente investigación, en virtud a los planteos efectuados”. En la causa están procesados los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Mauricio Macri y Darío Nieto, en los tiempos en los que eran Presidente y secretario privado.

El ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI no quiso responder preguntas

El procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz rechazó el lunes por escrito la acusación en su contra y se negó a responder preguntas en el marco de la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.



El ex espía estaba citado para ampliar su indagatoria por videoconferencia, pero se limitó a presentar un escrito de cuatro páginas, en el que aseguró que es "absolutamente ajeno" a los hechos que se le atribuyen.



Procesado en la parte del expediente en el que se investigan las maniobras de espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en 2018, Ruiz está indicado como uno de los organizadores de la estructura ilícita señalada por supuestas tareas de inteligencia ilegal sobre una veintena de dirigentes políticos, sociales, religiosos y sindicales.

En su primera indagatoria por esos hechos, el 8 de julio pasado,, quien –dijo- solía reclamar adelantos de informes producidos sobre marchas o manifestaciones.Ruiz está acusado de "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales".que tienen delegada la investigación judicial,

"Soy total y absolutamente ajeno a los hechos que se me atribuyen", sostuvo Ruiz en el escrito al que accedió Télam en el que además señaló su "clara inocencia respecto a la integración de una asociación ilícita y mucho menos a liderar la misma"."No están dadas las condiciones del debido proceso y derecho de defensa en juicio para que pueda prestar libremente mi declaración en relación a los legajos formados de las supuestas víctimas", sostuvo Ruiz para explicar su actitud procesal, al tiempo que destacó que no pudo acceder a la totalidad de la prueba de cargo.Sobre la información a la que tuvo acceso dijo que se trata de "extracciones de diálogos y/o copias de chat" cuya autenticidad no puede dar por cierta y remarcó: "Nada de ello fue extraído de mi teléfono celular, por lo cual no puedo corroborar que haya participado de los diálogos en cuestión".